Полиция задержала членов колумбийской банды

В воскресенье, 12 ноября, полиция задержала восемь граждан Колумбии в возрасте от 27 до 57 лет и 62-летнего мексиканца по подозрению в совершении серии ограблений.

Согласно подозрению, члены банды, въехавшие в Израиль в октябре-ноябре, обворовывали в основном пожилых людей. Они похитили у потерпевших сотни тысяч шекелей.

Так, в октябре они проследили за пожилым мужчиной, который снял в отделении банка в Герцлии свыше 120 тысяч шекелей. Грабители подстерегли мужчину на выходе из банка и похитили у него деньги. В Рамат-Гане они ограбили пожилую женщину, снявшую в банке тысячи шекелей.

Воры использовали различные уловки, чтобы совершить ограбления. В одном из случаев они обрызгали пожилого мужчину жидкостью. После этого один из членов банды предложил ему помочь очистить одежду. В это время у него похитили сумку с деньгами.

В другом случае, в Холоне, одна из подозреваемых притворилась, что упала, и попросила помощи у пожилой женщины. Пока женщина ей помогала, другие члены банды похитили у потерпевшей конверт с деньгами.

В ходе обыска в домах подозреваемых было обнаружено оборудование, которое банда использовала для совершения преступлений, а также тысячи шекелей, долларов и евро. Полиция проверяет причастность подозреваемых к другим ограблениям.