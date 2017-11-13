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В Израиле

Дери не позволит европейской делегации посетить Баргути в тюрьме

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Дери не позволит европейской делегации посетить Баргути в тюрьме

В понедельник, 13 ноября, министр внутренних дел Арье Дери сообщил о том, что он не позволит въехать в Израиль депутатам европейского парламента и главам муниципалитетов Франции.

Дери принял такое решение в соответствии с рекомендациями министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.

Делегация, насчитывающая 20 участников, намерена посетить Израиль и палестинскую автономию на следующей неделе.

Делегация сообщила о том, что официальной целью визита является посещение террориста Маруана Баргути в тюрьме "Адарим" в рамках акции поддержки Баргути и других палестинских заключенных. Маруан Баргути. Краткая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – пост главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к 5 пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего "преемника".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 29 октября 2017 г.
Фадва Баргути борется за семейное счастье. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2017 г.
Жена Маруана Баргути утверждает, что власти Израиля запретили ей свидания с мужем на два года
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
ЕС предоставляет трибуну жене Баргути и дочери Саадата: парламентарии возмущены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Баргути требует освобождения всех террористов в качестве предварительного условия







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