13 ноября 2017 г.
последняя новость: 10:34
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:32 Работники ККЛ устроили митинг возле Кнессета
10:06 Пятилетние дети сбежали из детского сада в Петах-Тикве
10:06 Нетаниягу и Кахлон планируют утвердить бюджет до окончания сессии Кнессета
09:16 В Нагарии подожгли два автомобиля, принадлежащие адвокату
08:52 Около Дженина был арестован один из лидеров "Исламского джихада"
06:53 Каменная атака около поселка Бейтар Илит, легко ранена израильтянка
06:46 "Едиот Ахронот": госсвидетель по "делу 3000" Мики Ганор собирал компромат
05:13 Прогноз погоды на 13 ноября: температура выше среднесезонной, сухо, шарав
01:55 В Абу Гоше застрелен мужчина примерно 50 лет
22:25 Внимание, розыск: пропала Николь Бозора из Беэр-Шевы
В Израиле

Пятилетние дети сбежали из детского сада в Петах-Тикве

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:16 блог версия для печати фото
Пятилетние дети сбежали из детского сада в Петах-Тикве

Двое пятилетних детей сбежали из детского сада в Петах-Тикве и отправились в парк развлечений, который находится на расстоянии в несколько сот метров от учреждения. По утверждению родителей беглецов, воспитательница не заметила исчезновения детей и стала искать их лишь после того, как другой ребенок сообщил о том, что они сбежали. Об этом в понедельник, 13 ноября, пишет корреспондент Walla Ор Равид.

Родители также отмечают, что воспитательница не сообщила им о случившемся. Возмущенные родители обратились в мэрию Петах-Тиквы. Однако, по их словам, работница мэрии заявила, что проблема в самих детях, которые проползли под забором детского сада. "Это ненормативное поведение", - отметила она.

Родители сбежавшего мальчика решили не отправлять его в детский сад, пока мэрия не расследует инцидент. Депутат горсовета Петах-Тиквы Рами Гринберг считает, что побег детей – это последствие решения мэрии убрать охранников из детских садов. В мэрии заявили, что она уделяет большое внимание безопасности детей, и пообещали разобраться в случившемся.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
Воспитательница обвиняется в нападении на ребенка в детском саду в Нагарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2017 г.
В Гиватаиме "каменной атаке" подвергся детский сад
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 октября 2017 г.
Две девочки разгромили детский сад в Кирьят-Гате
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 октября 2017 г.
Около детского сада в Ашдоде был обнаружен артиллерийский снаряд







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017