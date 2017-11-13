Пятилетние дети сбежали из детского сада в Петах-Тикве

Двое пятилетних детей сбежали из детского сада в Петах-Тикве и отправились в парк развлечений, который находится на расстоянии в несколько сот метров от учреждения. По утверждению родителей беглецов, воспитательница не заметила исчезновения детей и стала искать их лишь после того, как другой ребенок сообщил о том, что они сбежали. Об этом в понедельник, 13 ноября, пишет корреспондент Walla Ор Равид.

Родители также отмечают, что воспитательница не сообщила им о случившемся. Возмущенные родители обратились в мэрию Петах-Тиквы. Однако, по их словам, работница мэрии заявила, что проблема в самих детях, которые проползли под забором детского сада. "Это ненормативное поведение", - отметила она.

Родители сбежавшего мальчика решили не отправлять его в детский сад, пока мэрия не расследует инцидент. Депутат горсовета Петах-Тиквы Рами Гринберг считает, что побег детей – это последствие решения мэрии убрать охранников из детских садов. В мэрии заявили, что она уделяет большое внимание безопасности детей, и пообещали разобраться в случившемся.