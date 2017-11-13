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В Израиле

Нетаниягу в Кнессете: "Израиль - восходящая звезда на мировом небосклоне"

время публикации: 19:33 | последнее обновление: 19:43 блог версия для печати фото
Нетаниягу в Кнессете: "Израиль - восходящая звезда на мировом небосклоне"

В понедельник, 13 ноября, в Кнессете состоялось заседание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, инициированное сорока депутатами от оппозиционных фракций.

Согласно регламенту, сорок депутатов от оппозиции могут обязать премьер-министра присутствовать на заседании. Более двух часов представители оппозиции критиковали премьер-министра за то, что называли "провалами во внутренней и внешней политике, внесением раскола в общество и подстрекательством против демократических институтов".

"Я знаю премьер-министра двадцать лет, и он раньше таким не был. Еще три года назад он не позволил бы своим сторожевым псам нападать на генерального инспектора полиции, на начальника генштаба, на главу ШАБАКа", - сказал глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Нетаниягу выступал предпоследним. "Это обсуждение называется "как правительство использует создавшиеся внешнеполитические возможности". Конечно, ведь возможности возникают сами по себе, только провалы всегда имеют виновного, и вы знаете, кто он", - иронично сказал премьер-министр. Он рассказал депутатам о контактах с лидерами Китая, Японии, России, Индии, США, Египта. "Израиль становится восходящей звездой на мировом политическом небосклоне. По понятным причинам я не могу подробно говорить о контактах с различными странами в регионе", - добавил глава правительства.

Он обвинил оппозицию в сознательном игнорировании достижений правительства. "Все, чего вы хотите – это чтобы мы безответственно ушли из Иудеи и Самарии к границам 1967 года", - сказал Нетаниягу. По его словам, оппозиция пытается добиться его отстранения от власти нелегитимными методами. "Власть меняют лишь на избирательных участках, и там раз за разом мы побеждаем и продолжим побеждать", - сказал Нетаниягу.

Обсуждение заканчивал глава оппозиции Ицхак Герцог. Он призвал Нетаниягу пойти на выборы. "Давайте проверим ваши слова, проверим, удастся ли вам в пятый раз то, что удавалось до сих пор. Я сомневаюсь", - сказал Герцог. Он сказал, что успехи правительства Нетаниягу мнимые. "Вы не в состоянии сделать то, что необходимо, поскольку находитесь в плену Беннета, Элькина и всей правой компании", - заявил глава оппозиции.

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