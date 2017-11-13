13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:06 Габай: "Левые действительно забыли, что такое быть евреями"
22:01 13-летний подросток из Ашдода задержан по подозрению в стрельбе в учителя
21:15 45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача
19:42 ЦАХАЛ повышает боеготовность, развернуты батареи "Железного купола"
19:33 Нетаниягу в Кнессете: "Израиль - восходящая звезда на мировом небосклоне"
19:07 В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля
16:54 Прокуратура уведомила Бенци Гопштейна о том, что его дело может быть передано в суд
16:08 Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке
15:43 Ультраортодоксы устроили беспорядки у военкомата в Иерусалиме
15:42 Нетаниягу: "Израиль продолжит действовать в Сирии, исходя из нужд своей безопасности"
В Израиле

Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке

время публикации: 16:08 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото
Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке

Во вторник, 14 ноября, учителя начальных классов в Бат-Яме проведут часовую забастовку в знак протеста против насилия. Занятия в начальных школах начнутся в 9:00, сообщила радиостанция "Кан Бет".

Поводом для забастовки стал инцидент, произошедший в одной из городских школ на прошлой неделе.

Согласно сообщению радиостанции, второклассник толкнул учительницу с такой силой, что она потеряла равновесие и ударилась о дверь локтем. Педагог была вынуждена обратиться в больницу. Рентген показал, что в результате удара в локтевом суставе образовалась трещина. Педагогу наложен гипс, она находится на больничном.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2017 г.
В Ашдоде подросток выстрелил в учителя из пневматического пистолета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2017 г.
Обвинение: подросток тяжело ранил друга в молодежной деревне в Хевроне







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017