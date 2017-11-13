Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке

Во вторник, 14 ноября, учителя начальных классов в Бат-Яме проведут часовую забастовку в знак протеста против насилия. Занятия в начальных школах начнутся в 9:00, сообщила радиостанция "Кан Бет".

Поводом для забастовки стал инцидент, произошедший в одной из городских школ на прошлой неделе.

Согласно сообщению радиостанции, второклассник толкнул учительницу с такой силой, что она потеряла равновесие и ударилась о дверь локтем. Педагог была вынуждена обратиться в больницу. Рентген показал, что в результате удара в локтевом суставе образовалась трещина. Педагогу наложен гипс, она находится на больничном.