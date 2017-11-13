Габай: "Левые действительно забыли, что такое быть евреями"

В понедельник, 13 ноября, глава блока "Сионистский лагерь" Ави Габай выступал перед студентами университета в Беэр-Шеве.

"Мы живем в еврейском государстве, я глубоко в это верю, а партия "Авода" отдалилась от этого, - сказал Габай. – Нетаниягу сказал раввину Кадури, что левые забыли, что означает быть евреями, и что сделали левые? Забыли, что такое быть евреями, как будто обиженно заявили, мол, раз вы про нас такое говорите, то мы будем только либералами".

Высказывание, которое упомянул Ави Габай, было сделано премьер-министром Биньямином Нетаниягу в 1997 году. С тех пор на протяжении двадцати лет он подвергался нападкам со стороны своих противников, в том числе лидеров партии "Авода", так как по их мнению, этим своим высказыванием он внес раскол в еврейский народ.

Выступая в Беэр-Шеве, Габай сделал еще одно неожиданное заявление. Отвечая на вопрос студентки о возможности присоединения им к коалиции во главе с Яиром Лапидом, Габай ответил: "Моя задача привести к изменению израильского общества. Если меня не выберут, то соглашусь быть и вторым номером у Лапида, чтобы добиться этих изменений".

Как и следовало ожидать, заявления Габая вызвали критику среди левых политиков. Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила: "Нет, Ави, это вы кое-что забыли. Нет противоречия между еврейством и либеральными ценностями, не все евреи готовы кланяться ультраортодоксальной или национально-религиозной версии еврейства. Когда-то левые, которые создали вашу партию, это хорошо знали".

Депутат Кнессета Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") написал в своем микроблоге Twitter: "Я еврей. Я левый. И у меня нет никаких проблем с памятью".

Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") заявила: "Нет нет, мы ничего не забыли. Мы евреи и как таковые продолжим продвигать справедливую и либеральную повестку дня, ту, которая не зиждется на отрицании других и на ненависти к другим народам и к другим евреям".

Это не первое высказывание главы партии "Авода", которое вызывает критику слева. Ранее Габай стал объектом нападок после того, как заявил, что не считает необходимым демонтаж поселений в рамках мирного соглашения с ПНА. Он также отверг возможность союза с Объединенным арабским списком.