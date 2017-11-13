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В Израиле

"Едиот Ахронот": госсвидетель по "делу 3000" Мики Ганор собирал компромат

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Мики Ганор

В понедельник, 13 ноября, газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet опубликовали статьи, в которых утверждается, что государственный свидетель по "делу субмарин" (дело 3000) Мики Ганор еще до заключения сделки с прокуратурой собирал информацию против фигурантов этого дела.

В статье Эли Сеньора говорится, что Ганор нанял частную детективную фирму для сбора этих сведений, так как почувствовал угрозу своей безопасности.

В частности, в публикации приводятся слова Ганора о том, что он "почувствовал попытки шантажа".

В августе Второй канал ИТВ сообщал, что Мики Ганор по соображениям безопасности был переселен на конспиративную квартиру полиции, и ему не разрешают возвращаться домой.

Напомним, что Мики Ганору, который был посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, предоставлен статус государственного свидетеля в обмен на его согласие сообщить все, что ему известно по так называемому "делу 2000". Как сообщил Десятый канал ИТВ, полиция и прокуратура взвешивают возможность предоставить Ганору полный иммунитет и не предъявлять ему обвинений. Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

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