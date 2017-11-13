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В Израиле

Прокуратура уведомила Бенци Гопштейна о том, что его дело может быть передано в суд

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Прокуратура уведомила Бенци Гопштейна о том, что его дело может быть передано в суд

В понедельник, 13 ноября, прокуратура Иерусалимского округа уведомила главу организации "Лехава" Бенци Гопштейна о том, что против него готовится обвинительное заключение и он может предстать перед судом.

Согласно публикации сайта "Мако", Бенци Гопштейн может быть обвинен в призывах к насилию, в дискриминационных высказываниях и расизме, подстрекательстве против арабов, а также в создании помех следствию и суду.

В материалах расследования, ведущегося в отношении лидера "Лехава", в частности, говорится, что в период с 2012 по 2017 году Гопштейн допускал в СМИ высказывания, призывающие к насилию. Кроме того, в материалах следствия упоминается, что в своих публикациях Гопштейн оправдывал действия Баруха Гольдштейна, убившему в 1994 году 29 мусульман, молившихся в мечети Ибрагима в Хевроне, а также ряд других выступлений и высказываний.

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