13 ноября 2017 г.
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В Израиле

Около Дженина был арестован один из лидеров "Исламского джихада"

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Около Дженина был арестован один из лидеров "Исламского джихада"

В ночь на понедельник, 13 ноября, в деревне Араба, около Дженина, израильские военные арестовали Тарика Каадана, лидера местного отделения террористической организации "Исламский джихад", пишет палестинское агентство Maan.

Армейская пресс-служба подтвердила факт ареста лидера "Исламского джихада" в Арабе.

В прошлый раз Каадана задерживали в мае 2011 года. Нынешний арест может быть связан с угрозами "Исламского джихада" совершить теракт на территории Израиля как акт мести за гибель боевиков в туннеле на границе Газы, разрушенном израильскими военными.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 14 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Джабль Инджа был обнаружен тайник, в котором хранилась автоматическая винтовка М-16.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 ноября 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 ноября







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