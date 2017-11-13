ЦАХАЛ повышает боеготовность, развернуты батареи "Железного купола"

В понедельник, 13 ноября, была дополнительно повышена готовность ЦАХАЛа в связи с возможным ответом "Исламского джихада" на разрушение туннеля на границе с Израилем. Об этом пишет сайт Nana10 и сообщает 10-й телеканал.

Телеканал "Кан 11" также передал о том, что ЦАХАЛ развертывает батареи ПРО "Железный купол" в новых районах. По информации Ynet, системы ПРО установлены также в центральных районах Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать эти сообщения.

Отметим, что готовность подразделений ЦАХАЛа на границе с сектором Газы была поднята еще две недели назад, перед операцией по подрыву туннеля "Исламского джихада". Во время подрыва в туннеле погибли 12 боевиков "Исламского джихада" и ХАМАС.

В воскресенье, 12 ноября, Израиль и боевики "Исламского джихада" обменялись угрозами. Координатор действий правительства в Иудее и Самарии Йоава Мордехая предупредил, что "террористы играют с огнем, рискуя благополучием мирных жителей сектора, подрывая попытки внутрипалестинского урегулирования". "Мы хотим, чтобы было ясно: на любое враждебное действие со стороны "Исламского джихада" последует жесткий ответ Израиля, и он будет направлен не только в адрес этой организации, но и в адрес ХАМАС", - заявил Йоав Мордехай.

"Исламский джихад", в свою очередь, заявил, что воспринимает это как "объявление войны" и оставляет за собой право на вооруженный ответ.

Специальный координатор ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов накануне предупредил, что действия и высказывания представителей вооруженных формирований в секторе Газы создают угрозу эскалации конфликта.

В ночь на 13 ноября в деревне Араба, около Дженина, израильские военные арестовали Тарика Каадана, лидера местного отделения террористической организации "Исламский джихад". В прошлый раз Каадана задерживали в мае 2011 года. Нынешний арест может быть связан с угрозами "Исламского джихада" совершить теракт на территории Израиля как акт мести за гибель боевиков в туннеле на границе Газы, разрушенном израильскими военными.





