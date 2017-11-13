13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:06 Габай: "Левые действительно забыли, что такое быть евреями"
22:01 13-летний подросток из Ашдода задержан по подозрению в стрельбе в учителя
21:15 45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача
19:42 ЦАХАЛ повышает боеготовность, развернуты батареи "Железного купола"
19:33 Нетаниягу в Кнессете: "Израиль - восходящая звезда на мировом небосклоне"
19:07 В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля
16:54 Прокуратура уведомила Бенци Гопштейна о том, что его дело может быть передано в суд
16:08 Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке
15:43 Ультраортодоксы устроили беспорядки у военкомата в Иерусалиме
15:42 Нетаниягу: "Израиль продолжит действовать в Сирии, исходя из нужд своей безопасности"
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

ЦАХАЛ повышает боеготовность, развернуты батареи "Железного купола"

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 20:54 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ дополнительно повысил готовность своих подразделений
ЦАХАЛ дополнительно повысил готовность своих подразделений
ЦАХАЛ дополнительно повысил готовность своих подразделений

В понедельник, 13 ноября, была дополнительно повышена готовность ЦАХАЛа в связи с возможным ответом "Исламского джихада" на разрушение туннеля на границе с Израилем. Об этом пишет сайт Nana10 и сообщает 10-й телеканал.

Телеканал "Кан 11" также передал о том, что ЦАХАЛ развертывает батареи ПРО "Железный купол" в новых районах. По информации Ynet, системы ПРО установлены также в центральных районах Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать эти сообщения.

Отметим, что готовность подразделений ЦАХАЛа на границе с сектором Газы была поднята еще две недели назад, перед операцией по подрыву туннеля "Исламского джихада". Во время подрыва в туннеле погибли 12 боевиков "Исламского джихада" и ХАМАС.

В воскресенье, 12 ноября, Израиль и боевики "Исламского джихада" обменялись угрозами. Координатор действий правительства в Иудее и Самарии Йоава Мордехая предупредил, что "террористы играют с огнем, рискуя благополучием мирных жителей сектора, подрывая попытки внутрипалестинского урегулирования". "Мы хотим, чтобы было ясно: на любое враждебное действие со стороны "Исламского джихада" последует жесткий ответ Израиля, и он будет направлен не только в адрес этой организации, но и в адрес ХАМАС", - заявил Йоав Мордехай.

"Исламский джихад", в свою очередь, заявил, что воспринимает это как "объявление войны" и оставляет за собой право на вооруженный ответ.

Специальный координатор ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов накануне предупредил, что действия и высказывания представителей вооруженных формирований в секторе Газы создают угрозу эскалации конфликта.

В ночь на 13 ноября в деревне Араба, около Дженина, израильские военные арестовали Тарика Каадана, лидера местного отделения террористической организации "Исламский джихад". В прошлый раз Каадана задерживали в мае 2011 года. Нынешний арест может быть связан с угрозами "Исламского джихада" совершить теракт на территории Израиля как акт мести за гибель боевиков в туннеле на границе Газы, разрушенном израильскими военными.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 ноября 2017 г.
Представитель ООН возложил ответственность за эскалацию на группировки в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
Генерал-майор Йоав Мордехай: ""Исламский джихад" играет с огнем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2017 г.
ЦАХАЛ объявил территорию, прилегающую к границе с Газой, закрытой военной зоной
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2017 г.
Вновь открыты трассы, перекрытые в связи с подрывом туннеля на границе с Газой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2017 г.
ЦАХАЛ: Израиль удерживает тела террористов, погибших в туннеле







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017