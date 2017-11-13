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В Израиле

Работники ККЛ устроили митинг возле Кнессета

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати

В понедельник, 13 ноября, сотни работников Еврейского национального фонда (ККЛ) устроили митинг возле здания Кнессета в Иерусалиме против "желания правительства национализировать фонд".

По сообщению комитета работников ККЛ, к протестующим вышли депутаты Кнессета, которые выразили им свою поддержку.

В воскресенье, 12 ноября, работники ККЛ провели митинг возле министерства финансов. Они протестуют против соглашения о передаче 2 миллиардов шекелей из кассы фонда государству.

Напомним, 9 ноября финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, регулирующий статус Еврейского национального фонда.

Законопроект предлагает руководству ККЛ два варианта – в 2018-2019 годах перевести государству 2 миллиарда шекелей (65% доходов) и получить освобождение от налогов до 2023 года, или же начать платить налоги с 1 января 2018 года.

В ответ на решение финансовой комиссии председатель Еврейского национального фонда Дани Атар направил главам органов местной власти и различных организаций уведомление о замораживании всех будущих проектов и пересмотре текущих проектов на общую сумму 2,4 миллиарда шекелей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2017 г.
Работники ККЛ митингуют против передачи 2 миллиардов шекелей государству
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 ноября 2017 г.
Еврейский национальный фонд объявил о замораживании всех проектов, включая поддержку репатриации
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 ноября 2017 г.
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