Работники ККЛ устроили митинг возле Кнессета

В понедельник, 13 ноября, сотни работников Еврейского национального фонда (ККЛ) устроили митинг возле здания Кнессета в Иерусалиме против "желания правительства национализировать фонд".

По сообщению комитета работников ККЛ, к протестующим вышли депутаты Кнессета, которые выразили им свою поддержку.

В воскресенье, 12 ноября, работники ККЛ провели митинг возле министерства финансов. Они протестуют против соглашения о передаче 2 миллиардов шекелей из кассы фонда государству.

Напомним, 9 ноября финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, регулирующий статус Еврейского национального фонда.

Законопроект предлагает руководству ККЛ два варианта – в 2018-2019 годах перевести государству 2 миллиарда шекелей (65% доходов) и получить освобождение от налогов до 2023 года, или же начать платить налоги с 1 января 2018 года.

В ответ на решение финансовой комиссии председатель Еврейского национального фонда Дани Атар направил главам органов местной власти и различных организаций уведомление о замораживании всех будущих проектов и пересмотре текущих проектов на общую сумму 2,4 миллиарда шекелей.