В ходе операции в "арабском треугольнике" полиция обнаружила оружие, наркотики и нелегалов

В ходе операции в "арабском треугольнике" полиция обнаружила 66 нелегалов. 20 из них были задержаны и доставлены в суд. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, было найдено огнестрельное оружие и задержаны восемь подозреваемых в его хранении.

Полиция также задержала двоих жителей Калансуа в возрасте 30 лет по подозрению в вооруженном ограблении и похищении крупной суммы денег и драгоценностей.

В ходе обыска в доме в Тайбе были обнаружены восемь брикетов гашиша. Задержан 25-летний житель Тайбе.

Двое жителей Тиры 20 лет были задержаны по подозрению в стрельбе и незаконном хранении оружия. Еще один житель Тиры, 25 лет, подозревается в хранении двух пистолетов-пулеметов "Карло".

Во время свадьбы в Тире были задержаны двое мужчин 20 лет, которые, согласно подозрению, хранили украденный пистолет.

Кроме того, были выписаны 224 штрафа за нарушение правил дорожного движения, 11 транспортных средств были сняты с учета, у шести водителей забрали водительские права, против четверых водителей заведены дела.