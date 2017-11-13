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45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача

время публикации: 21:15 | последнее обновление: 21:15 блог версия для печати фото
45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача
45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача
45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача

45 пожилых людей, переживших Холокост, утром 13 ноября отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача. Участники мероприятия достигли возраста мицвот во время или сразу после Второй мировой войны, но возможности отпраздновать это событие у них не было.

Во время мероприятия участники надели тфилин и прочли Тору. После мероприятия, состоялась экскурсия по тоннелям Стены плача. В конце мероприятия состоялся праздничный обед. На мероприятие также были приглашены семьи пожилых людей.

Пресс-служба Фонда Дружбы отмечает, что участники этого мероприятия всегда ощущали, что в их жизни отсутствует определенная составляющая их еврейской идентичности. Тот факт, что они не прошли, в свое время, через церемонию бар или бат-мицвы, является для них значительным упущением. Эсфирь Равичер было 11 лет, когда началась Война. Вся ее семья была эвакуирована из Украины. На протяжении всей войны семья жила в бегах, и была сосредоточена на выживании. О праздновании бат-мицвы никто не думал. "Кроме одежды, в которой мы были эвакуированы, у нас не было ничего. Мы все время голодали, мы жили в нищете. Я помню только холод и голод. Моя мать рассказала мне, что по еврейским традициям возраст 12 лет у девочек отмечают специальной церемонией, но конечно же, речь в то время об этом не шла", - рассказывает Эсфирь.

У них не было возможности соблюдать еврейские традиции не только в годы войны, но и в советское время. Семен Либман был эвакуирован вместе со своей семьей из Ленинграда: "Когда мы вернулись обратно, было запрещено говорить об иудаизме или о бар-мицве, поэтому мы вообще не говорили об этом ... Сегодня я ощущаю себя вновь ребенком, и жду с нетерпением церемонии".

У Александра Бухника похожая история: "Когда война закончилась, семья вернулась в Москву. Но мы не могли отметить бар-мицву, моя мать была занята выживанием, мы не могли даже думать об этом". В 1994 году Бухник репатриировался в Израиль вместе со своей семьей и сказал, что он ждет с нетерпением момента, когда отпразднует свою бар-мицву: "Я думал об этом в течении своей жизни и всю свою жизнь, я ощущал, что мне этого не хватает. Я очень волнуюсь и рад тому, что превращусь в настоящего еврея".

В Фонде наследия Стены плача подчеркивают: "Это мероприятие указывает на глубокую связь еврейского народа с его наследием. Это одно из самых трогательных мероприятий, которые проходили возле Западной стены".

Йехиель Экштейн, президент Фонда дружбы сказал: "Мне трудно думать о чем-то более волнующем, чем о пожилых людях, переживших Холокост, которые отмечают свою бар и бат-мицву, в самом священном месте для еврейского народа, после того как их детство было украдено нацистами. Нам в Фонде выпала честь сопровождать этих героев и помогать им в течение года, и я рад, что мы удостоились быть частью этого трогательного события".

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