Нетаниягу: "Израиль продолжит действовать в Сирии, исходя из нужд своей безопасности"

В понедельник, 13 ноября, выступая на заседании парламентской фракции "Ликуда" лидер партии Биньямин Нетаниягу прокомментировал публикацию индекса социального неравенства в Израиле.

Биньямин Нетаниягу отметил, что показатель является самым низким за последние годы. "С 2009 года индекс социального неравенства в Израиле постоянно снижается. Это происходит не само по себе, а благодаря нашей экономической политике. Но эта тенденция не мешает оппозиции громко кричать, а их крики не мешают нам продолжать работать", - заявил Нетаниягу.

Кроме того, Нетаниягу заявил, что в сфере безопасности Израиль продолжит действовать, исходя из собственных интересов. "И в сфере безопасности мы действуем, сочетая жесткость с ответственностью. Мы прояснили нашим друзьям в Вашингтоне и Москве, что продолжим действовать в Сирии, в том числе и юге Сирии, исходя исключительно из нужд нашей безопасности", - сказал глава правительства.