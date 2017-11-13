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В Израиле

Поезд насмерть сбил женщину возле станции "Кфар ХАБАД"

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Поезд насмерть сбил женщину возле станции "Кфар ХАБАД"

В понедельник, 13 ноября, поезд насмерть сбил женщину возле станции "Кфар ХАБАД".

Фельдшеры службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

В связи с инцидентом приостановлено движение поездов в обоих направлениях между Нетанией и Ришон ле-Ционом. Поезда в сторону юга доезжают до станции "Тель-Авив Агана", поезда в сторону севера - до Лода. Поезда между Бейт-Шемешом и Герцлией начинают и завершают свой маршрут в Лоде. Поезд в Беэр-Шеву идет через станцию "НАТБАГ".

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