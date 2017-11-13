Прогноз погоды на 13 ноября: температура выше среднесезонной, сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше среднесезонной. Сухо. Пустынный ветер (шарав). Повышенная запыленность воздуха.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 16-28, в Хайфе – 15-27, в Эйлате – 18-29. В Беэр-Шеве – 12-31, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-31, на Голанских высотах – 13-27.

Температура воды в Средиземном море – 25 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-южный (до 25 км/ч).

Во вторник температура понизится, но будет выше среднесезонной. В среду – небольшое повышение температуры, солнечно. В четверг ожидается дополнительное повышение температуры.