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В Израиле

В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля

время публикации: 19:07 | последнее обновление: 19:07 блог версия для печати фото
В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля

Около 18:00 жительница Ашдода позвонила в полицию и сообщила, что она не может открыть дверь автомобиля, в котором находится ее годовалый сын.

Спустя всего несколько минут полицейские прибыли на улицу Адар в Ашдоде, где произошло ЧП. Полицейские видели, как молодая женщина безуспешно пытается открыть дверцу машины.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники полиции выбили стекло в автомобиле, чтобы достать мальчика. После того, как малыша осмотрели сотрудники скорой помощи, он был передан матери.

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