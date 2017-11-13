В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля

Около 18:00 жительница Ашдода позвонила в полицию и сообщила, что она не может открыть дверь автомобиля, в котором находится ее годовалый сын.

Спустя всего несколько минут полицейские прибыли на улицу Адар в Ашдоде, где произошло ЧП. Полицейские видели, как молодая женщина безуспешно пытается открыть дверцу машины.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники полиции выбили стекло в автомобиле, чтобы достать мальчика. После того, как малыша осмотрели сотрудники скорой помощи, он был передан матери.