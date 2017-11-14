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В Израиле

СМИ сообщили об "утечке" протоколов допроса помощницы Милчена по "делу о подарках"

время публикации: 13 ноября 2017 г., 22:57 | последнее обновление: 13 ноября 2017 г., 23:00 блог версия для печати фото
СМИ сообщили об "утечке" протоколов допроса помощницы Милчена по "делу о подарках"

В понедельник, 13 ноября, во многих израильских СМИ были опубликованы некоторые подробности допроса помощницы миллиардера Арнона Милчена по делу "о подарках".

По информации сайта "Мако", Адас Кляйн во время беседы с израильскими следователями утверждала, что супруга Биньямина Нетаниягу, Сара Нетаниягу, просила у Милчена шампанское ящиками по 6-12 бутылок. Она говорила о том, что Биньямин Нетаниягу просил для себя сигары. По ее словам, водитель компании специально ездил в Иерусалим, чтобы доставить подарки в резиденцию четы Нетаниягу.

Адас Кляйн, являющаяся ключевым свидетелем по делу 1000 также рассказывала следователям, что Сара Нетаниягу разговаривала с ней на повышенных тонах. В частности, она повысила голос, когда требовала, чтобы специалист по строительству, работавший с Милченом и Паркером, пришел в резиденцию главы правительства, чтобы проконсультировать работников офиса по поводу ремонта протечки. А через несколько часов после этого разговора, ей позвонил Биньямин Нетаниягу и также сделал ей выговор. Он также просил принять во внимание то, что его супруга тяжело переживает нападки прессы.

В репортаже 2-го канала ИТВ отмечалось, что специалист по связям с общественностью Адас Кляйн отказался комментировать "утечку" из протоколов ее беседы со следователями. В свою очередь, канцелярия главы правительства распространила заявление, в котором говорится, что травля в СМИ четы Нетаниягу продолжается. Между тем, глава правительства и его супруга не нарушали закона.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2017 г.
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