13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:06 Габай: "Левые действительно забыли, что такое быть евреями"
22:01 13-летний подросток из Ашдода задержан по подозрению в стрельбе в учителя
21:15 45 пожилых людей, переживших Холокост, отпраздновали бар и бат-мицву у Стены плача
19:42 ЦАХАЛ повышает боеготовность, развернуты батареи "Железного купола"
19:33 Нетаниягу в Кнессете: "Израиль - восходящая звезда на мировом небосклоне"
19:07 В Ашдоде полицейские помогли матери вызволить младенца из запертого автомобиля
16:54 Прокуратура уведомила Бенци Гопштейна о том, что его дело может быть передано в суд
16:08 Учителя начальных классов в Бат-Яме объявили о часовой предупредительной забастовке
15:43 Ультраортодоксы устроили беспорядки у военкомата в Иерусалиме
15:42 Нетаниягу: "Израиль продолжит действовать в Сирии, исходя из нужд своей безопасности"
В Израиле

Достигнут прогресс на переговорах руководства коалиции с ультраортодоксами о "шаббатних законах"

время публикации: 14:06 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
Моше Гафни

В понедельник, 13 ноября, глава фракции "Яадут а-Тора" Моше Гафни пригрозил бойкотом коалиции в том случае, если не будет продвигаться закон, регулирующий деятельность торговых точек и порядок работ в сфере общественного транспорта по шаббатам.

Глава финансовой комиссии Кнессета напомнил, что коалиция проголосовала за закон о легализации форпостов ("хок асдара") под давлением партии "Байт Иегуди". "Я хочу понять, почему кто-то пришел к выводу, что лишь законопроекты "Байт Иегуди" заслуживают того, чтобы быть вынесенными на голосование", - добавил Гафни.

В то же время, депутаты от партии "Яадут а-Тора" Ури Маклеб и Яаков Ашер подтвердили, беседуя с корреспондентом NEWSru.co.il , что достигнут прогресс в контактах с руководством коалиции по поводу законопроектов о шаббате.

"Я не могу утверждать, что все разногласия полностью разрешены. однако мы безусловно находимся в правильном направлении ", - сказал Яаков Ашер.

Напомним, что 26 октября БАГАЦ отклонил апелляции против работы небольших магазинов по шаббатам в Тель-Авиве. Это решение вызвало резкую критику ультраортодоксальных фракций, опасающихся, что оно станет прецедентом и будет распространено на дополнительные населенные пункты страны. Лидеры "Яадут а-Тора" и ШАС добиваются принятия закона, который позволил бы обойти это решение БАГАЦа. Как стало известно NEWSru.co.il, министр труда Хаим Кац ("Ликуд") возражает против принятия такого закона.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2017 г.
БАГАЦ отклонил апелляцию против работы небольших магазинов по шаббатам в Тель-Авиве







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017