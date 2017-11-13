Достигнут прогресс на переговорах руководства коалиции с ультраортодоксами о "шаббатних законах"

В понедельник, 13 ноября, глава фракции "Яадут а-Тора" Моше Гафни пригрозил бойкотом коалиции в том случае, если не будет продвигаться закон, регулирующий деятельность торговых точек и порядок работ в сфере общественного транспорта по шаббатам.

Глава финансовой комиссии Кнессета напомнил, что коалиция проголосовала за закон о легализации форпостов ("хок асдара") под давлением партии "Байт Иегуди". "Я хочу понять, почему кто-то пришел к выводу, что лишь законопроекты "Байт Иегуди" заслуживают того, чтобы быть вынесенными на голосование", - добавил Гафни.

В то же время, депутаты от партии "Яадут а-Тора" Ури Маклеб и Яаков Ашер подтвердили, беседуя с корреспондентом NEWSru.co.il , что достигнут прогресс в контактах с руководством коалиции по поводу законопроектов о шаббате.

"Я не могу утверждать, что все разногласия полностью разрешены. однако мы безусловно находимся в правильном направлении ", - сказал Яаков Ашер.

Напомним, что 26 октября БАГАЦ отклонил апелляции против работы небольших магазинов по шаббатам в Тель-Авиве. Это решение вызвало резкую критику ультраортодоксальных фракций, опасающихся, что оно станет прецедентом и будет распространено на дополнительные населенные пункты страны. Лидеры "Яадут а-Тора" и ШАС добиваются принятия закона, который позволил бы обойти это решение БАГАЦа. Как стало известно NEWSru.co.il, министр труда Хаим Кац ("Ликуд") возражает против принятия такого закона.