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В Израиле

Нетаниягу и Кахлон планируют утвердить бюджет до окончания сессии Кнессета

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Нетаниягу и Кахлон планируют утвердить бюджет до окончания сессии Кнессета

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон намерены завершить утверждение государственного бюджета на 2019 год до окончания нынешней сессии Кнессета. Об этом NEWSru.co.il сообщили источники в окружении главы правительства и министра финансов. Зимняя сессия парламента завершится в конце марта 2018 года.

Согласно имеющейся информации, накануне в ходе заседания глав коалиционных фракций, премьер-министр и министр финансов сообщили коллегам об этом намерении, подчеркнув, что утверждение бюджета кабинетом министров планируется не позднее конца января. При этом Нетаниягу и Кахлон предупредили министров, что существенные изменения в бюджет вноситься не будут.

Из окружения Моше Кахлона передали: "Этот шаг правительства поддержит экономическую стабильность государства и будет способствовать росту инвестиций в израильскую экономику из-за рубежа. Заблаговременное утверждение бюджета обеспечит стабильную работу финансируемых государством проектов и организаций, даст гарантию выполнения социальных обязательств правительства и позволит продолжать и расширять инициированные Кахлоном реформы".

По некоторым сведениям, Нетаниягу в ходе заседания сказал партнерам по коалиции: "Либо бюджет будет утвержден правительством до конца января, либо не будет утвержден вовсе". Источники, с которыми беседовал корреспондент NEWSru.co.il, не подтвердили эти сообщения.

Намерение главы правительства досрочно утвердить государственный бюджет на 2019 год свидетельствует о том, что в планы Нетаниягу не входит скорый роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов. В то же время, ожидающиеся разногласия из-за различных статей бюджета могут дать Нетаниягу повод для объявления выборов, если он будет в них заинтересован. Напомним, что именно так были объявлены досрочные выборы осенью 2012 года.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2017 г.
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