Сын Овадьи Йосефа приговорен к пяти месяцам тюрьмы условно

В понедельник, 13 ноября, мировой суд в Тель-Авиве приговорил раввина Авраама Йосефа к пяти месяцам тюремного заключения условно и компенсации в размере 75 тысяч шекелей.

Согласно обвинению, Йосеф продвигал Высший раввинатский суд справедливости (БАДАЦ) "Бейт Йосеф", когда он занимал должность главного раввина города Холона, и обязывал бизнесменов, заинтересованных в получении свидетельства о кашруте, работать только с определенными судами.

Йосеф, являющийся сыном раввина Овадьи Йосефа, был признан виновным в обмане доверия.