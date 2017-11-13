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В Израиле

Сын Овадьи Йосефа приговорен к пяти месяцам тюрьмы условно

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Овадья Йосеф

В понедельник, 13 ноября, мировой суд в Тель-Авиве приговорил раввина Авраама Йосефа к пяти месяцам тюремного заключения условно и компенсации в размере 75 тысяч шекелей.

Согласно обвинению, Йосеф продвигал Высший раввинатский суд справедливости (БАДАЦ) "Бейт Йосеф", когда он занимал должность главного раввина города Холона, и обязывал бизнесменов, заинтересованных в получении свидетельства о кашруте, работать только с определенными судами.

Йосеф, являющийся сыном раввина Овадьи Йосефа, был признан виновным в обмане доверия.

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