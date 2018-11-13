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Полиция и спасатели не заметили погибшего и раненую в разрушенном ракетой доме в Ашкелоне

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
В разрушенном ракетой доме в Ашкелоне. 12 ноября 2018 года
В разрушенном ракетой доме в Ашкелоне. 12 ноября 2018 года
В разрушенном ракетой доме в Ашкелоне. 12 ноября 2018 года

Вечером в понедельник, 12 ноября, в результате попадания выпущенной палестинскими террористами ракеты в жилой дом в Ашкелоне, один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе две женщины были ранены тяжело.

Как сообщает "Гаарец", прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции эвакуировали четверых пострадавших. Однако тело погибшего и тяжело раненную женщину обнаружил прохожий через 40 минут после того, как здание было проверено и покинуто службами спасения.

Мужчина, пришедший посмотреть на причиненный зданию ущерб, незамедлительно вызвал полицию. Личность погибшего установлена – это нелегально находившийся в Израиле житель арабской части Хеврона. Личность женщины до сих пор не установлена, по словам соседей, они никогда ранее ее не видели.

По словам прохожего, жителя Ашкелона Шломи Ланкри, мужчина и женщина оказались завалены упавшей на них после взрыва ракеты стеной, сообщает "Гаарец".

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. В полиции Ашкелона сообщили, что каждая квартира разрушенного дома была проверена по несколько раз.

Из больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщают, что одна из женщин (примерно 60 лет), раненных в результате попадания ракеты в жилой дом, была переведена в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Ее состояние оценивается как критическое. Еще одна 40-летняя женщина, тяжело раненная в результате этого обстрела, находится в реанимационном отделении больницы "Барзилай". В общей сложности, в больнице "Барзилай" была оказана помощь 65 пострадавшим в результате ракетных обстрелов. В большинстве случаев речь шла о выведении из состояния нервного шока или оказании помощи получившим незначительные травмы и ранения.

Названо имя палестинского араба, погибшего в результате ракетного обстрела Ашкелона вечером 12 ноября. Это Махмуд Абу Асбэ (48) из Хеврона. По уточненным данным, у него было разрешение на работу в Израиле (возможно, просроченное). Он проживал в арендованной квартире на верхнем этаже дома, разрушенного взрывом. Семья погибшего уведомлена о случившемся.



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