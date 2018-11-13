Однодневная война: предварительные итоги

Около 17:00 телеканал "Аль-Джазира", вещающий из Катара, передал, что между палестинскими группировками и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня. Соглашение должно вступить в силу немедленно.

Объединенный штаб палестинских группировок в секторе Газы подтвердил эту информацию, сообщив, что соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В заявлении группировок подчеркивается, что "перемирие" будет действовать до тех пор, пока Израиль выполняет его условие.

После продолжавшегося почти семь часов заседания военно-политический кабинет Израиля выпустил следующее сообщение: "Члены кабинета заслушали отчет военных и служб безопасности об оперативных действиях в секторе Газы. Кабинет отдал распоряжение армии продолжать активные действия до тех пор, пока в этом есть необходимость".

Радиостанция "Кан Бет" передала: официальные источники в Иерусалиме заявляют, что "Израиль оставляет за собой право на свободу действий в секторе Газы".

Управление тылом Израиля сообщило, что для населения приграничных районов действуют прежние инструкции. Населению рекомендуется находиться рядом с бомбоубежищами, во время сирены необходимо найти укрытие.

Новый виток конфликта начался 11 ноября после провала операции в районе Хан Юниса, в ходе которой погиб подполковник М., еще один израильский офицер получил ранения средней тяжести, при этом были убиты семеро боевиков.

По данным ЦАХАЛа, за последние двое суток в сторону Израиля были выпущены не менее 460 ракет и минометных снарядов. ЦАХАЛ заявляет, что более 100 ракет, которые могли упасть на жилые районы, были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Однако в результате ракетных обстрелов из Газы есть погибший и десятки раненых, несколько ракет попали в дома, причинен значительный ущерб. В общей сложности, медицинская помощь была оказана примерно 100 пострадавшим, подавляющие большинство из которых получили легкие ранения и травмы или находились в состоянии нервного шока.

За это время ЦАХАЛ нанес удары по 160 объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газы, в том числе по четырем зданиям, которые ХАМАС использовал в военных целях. Одним из таких зданий был отель "Аль-Амаль" на побережье Средиземного моря, который использовался под штабы разведки и контрразведки ХАМАСа. Кроме того, было разрушено здание, в котором располагалась редакция телеканала "Аль-Акса", принадлежащего ХАМАСу.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о семи убитых и 28 раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе Газы. Судя по опубликованным данным, все убитые были боевиками террористических организаций "Исламский джихад" и "Комитеты народного сопротивления".

Последствия массированного ракетного обстрела из Газы. Фоторепортаж

12 ноября боевики ХАМАСа с помощью противотанкового ракетного комплекса обстреляли автобус, доставивший военнослужащих ЦАХАЛа к границе Газы. 19-летний солдат получил тяжелые ранения, он доставлен в больницу "Сорока" (Беэр-Шева).

Вечером в понедельник в Нетивоте ракета попала в жилой дом. В Сдероте ракета упала рядом с жилым домом, ее осколками был поврежден газовый баллон, что привело к его взрыву, три человека получили ранения.

Не менее трех домов были повреждены в результате падения ракет в Ашкелоне. Погиб Махмуд Абу Асбэ (48) из Хеврона. Две женщины получили тяжелые ранения, еще около 10 человек были легко травмированы.

С раннего утра 13 ноября из Газы по израильской территории были выпущены десятки ракет.

13 ноября, около 8:30 утра, диверсантам удалось прорваться на израильскую территорию на северо-восточном участке границы с сектором Газы, сообщает радиостанция "Кан Бет". Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что эти диверсанты смогли достичь позиций израильских снайперов и затем вернуться в сектор. Из сообщений непонятно, смогли ли диверсанты осуществить какую-либо боевую задачу, например заложить взрывное устройство. ПИЦ заявляет, что в прорыве границы участвовали семеро диверсантов. Позже ПИЦ сообщил, что ЦАХАЛ нанес удар по группе к востоку от Бейт-Лахии. По меньшей мере, один из диверсантов был убит. С израильской стороны в ходе этого инцидента пострадавших не было.

10:00. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы власти Израиля не закрыли КПП "Керем Шалом". По мере возможности, поставки стройматериалов, продуктов и топлива в Газу продолжаются, сообщает корреспондент Ynet Йоав Зейтун. Это подтверждается и другими источниками.

11:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что с вертолета и самолета (возможно, беспилотного) была обстреляна группа нарушителей границы на северо-востоке сектора Газы. ХАМАС сообщает, что израильские ВВС также обстреляли мотоциклиста к востоку от Рафаха, на юге Газы.

Ракета, выпущенная из сектора Газы, попала в детский сад в Шаар а-Негев, сообщает радиостанция "Кан Бет". Детей в саду не было. Зданию причинен незначительный ущерб.

Между 12:00 и 14:00 зафиксирован запуск не менее 10 ракет, по меньшей мере одна из них была сбита системой ПРО "Железный купол".

ХАМАС заявил, что между 15:30 и 16:30 в сторону израильских населенных пунктов было выпущено не менее 10 минометных снарядов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Ноябрь. 127 обстрелов, 460 ракет, 102 ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Один погибший, 50 раненых (по состоянию на 13 ноября).

Октябрь. 11 обстрелов, 27 ракет. 17 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





