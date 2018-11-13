Хроника боевых действий: около 400 ракет из Газы, ЦАХАЛ атаковал более 100 целей

Второй день вооруженного противостояния ЦАХАЛа и террористических группировок в Газе. Новый виток конфликта начался после провала операции в районе Хан Юниса, в ходе которой погиб подполковник М., еще один израильский офицер получил ранения средней тяжести, при этом были убиты семеро боевиков.

Израиль пока не заявляет о начале полномасштабной операции в Газе. Хотя, начиная с 16:00 12 ноября, ЦАХАЛ атаковал более 100 объектов ХАМАСа и "Исламского джихада" на территории сектора. Были уничтожены три здания, которые ХАМАС использовал в военных целях, заявляют военные. Одним из таких зданий был отель "Аль-Амаль" на побережье Средиземного моря, который использовался под штабы разведки и контрразведки ХАМАСа. Кроме того, было разрушено здание, в котором располагалась редакция телеканала "Аль-Акса", принадлежащего ХАМАСу.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о четверых убитых и примерно 10 раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе Газы. Судя по опубликованным данным, все убитые были боевиками террористических организаций (это мужчины 22-27 лет, погибшие в результате ударов по объектам боевиков).

С 16:00 12 ноября из сектора Газы по израильской территории было выпущено около 400 ракет. ЦАХАЛ заявляет, что более 100 ракет, которые могли упасть на жилые районы, были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Однако в результате ракетных обстрелов из Газы есть погибший и десятки раненых, несколько ракет попали в дома, причинен значительный ущерб. В общей сложности, медицинская помощь была оказана примерно 90 пострадавших, подавляющие большинство из которых получили легкие ранения и травмы или находились в состоянии нервного шока.

Последствия массированного ракетного обстрела из Газы. Фоторепортаж

На границе под обстрел попал автобус. 19-летний израильский военнослужащий был доставлен в больницу "Сорока" (Беэр-Шева) в тяжелом состоянии. ХАМАС заявляет, что по автобусу была выпущена противотанковая ракета "Корнет".

Вечером в понедельник в Нетивоте ракета попала в жилой дом. В Сдероте ракета упала рядом с жилым домом, ее осколками был поврежден газовый баллон, что привело к его взрыву, три человека получили ранения.

Не менее трех домов были повреждены в результате падения ракет в Ашкелоне. Погиб мужчина (СМИ сообщают, что речь идет о палестинском арабе, рабочем из Хеврона), две женщины получили тяжелые ранения, еще около 10 человек были легко травмированы.

Боевые действия продолжаются. ХАМАС угрожает расширить радиус обстрелов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Ноябрь. 120 обстрелов, 400 ракет, 102 ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Один погибший, 60 раненых (по состоянию на 13 ноября).

Октябрь. 11 обстрелов, 27 ракет. 17 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.