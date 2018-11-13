13 ноября пройдет второй круг муниципальных выборов

Во вторник, 13 ноября, пройдет второй круг голосования на муниципальных выборах в Израиле. Голосование состоится в 19 городах, 29 местных и девяти региональных советах, где в первом круге ни один кандидат не набрал 40% голосов. На 2.944 избирательных участках смогут проголосовать почти два миллиона избирателей.

Избирательные участки будут находиться там же, где во время голосования в первом круге. Они откроются в 13:00, а завершится голосование в 22:00. В населенных пунктах, где пройдет голосование, занятия в школах закончатся в 12:00.

В настоящий момент неизвестно, состоится ли голосование в семи населенных пунктах, находящихся на юге Израиля: Эйлате, Аль-Касуме, Леавим, Лакие, Мейтаре, Тель-Шеве и региональном совете Хоф Ашкелон. Как сообщалось ранее, депутат Кнессета Айелет Нахмиас-Вербин ("Сионистский лагерь") обратилась в МВД с просьбой отложить голосование в некоторых из населенных пунктов, находящихся в зоне ракетных обстрелов. Решение об этом должно быть принято министром внутренних дел Арье Дери совместно со службой тыла. В полномочия министра входит перенести голосование на 24 часа. Для более продолжительной отсрочки требуется совместное решение главы МВД и комиссии Кнессета по внутренним делам.

Наибольшее внимание привлекают выборы в Иерусалиме, где во втором круге баллотируются Моше Леон и Офер Беркович. Вечером 12 ноября Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" принял решение, согласно которому хасидские ультраортодоксы воздержатся от поддержки кого-либо из кандидатов. Хасидам рекомендовано не участвовать в выборах, но тот, кто решит голосовать, имеет право самостоятельно решать, кому отдать голос.

Это заметно осложняет положение Моше Леона, который до последнего момента пытался заключить сделку с "Агудат Исраэль". Ожидается, что многие сторонники "Агудат Исраэль" проголосуют за Берковича, так как "Дегель а-Тора" и ШАС поддерживают Леона. В ультраортодоксальных СМИ утверждают, что главы некоторых хасидских дворов уже заключили договор с Офером Берковичем.

По мнению наблюдателей, судьба выборов в Иерусалиме не решена, и все зависит от явки избирателей. Чем выше будет процент голосования, тем выше шансы на победу Офера Берковича.

Острая борьба ожидается на выборах в Бат-Яме и Кфар-Сабе.

Предварительные результаты выборов станут известны в ночь на 14 ноября.