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В Израиле

13 ноября пройдет второй круг муниципальных выборов

время публикации: 07:38 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Подготовка ко второму кругу муниципальных выборов. Иерусалим, 11 ноября 2018 года
Подготовка ко второму кругу муниципальных выборов. Иерусалим, 11 ноября 2018 года
Подготовка ко второму кругу муниципальных выборов. Иерусалим, 11 ноября 2018 года

Во вторник, 13 ноября, пройдет второй круг голосования на муниципальных выборах в Израиле. Голосование состоится в 19 городах, 29 местных и девяти региональных советах, где в первом круге ни один кандидат не набрал 40% голосов. На 2.944 избирательных участках смогут проголосовать почти два миллиона избирателей.

Избирательные участки будут находиться там же, где во время голосования в первом круге. Они откроются в 13:00, а завершится голосование в 22:00. В населенных пунктах, где пройдет голосование, занятия в школах закончатся в 12:00.

В настоящий момент неизвестно, состоится ли голосование в семи населенных пунктах, находящихся на юге Израиля: Эйлате, Аль-Касуме, Леавим, Лакие, Мейтаре, Тель-Шеве и региональном совете Хоф Ашкелон. Как сообщалось ранее, депутат Кнессета Айелет Нахмиас-Вербин ("Сионистский лагерь") обратилась в МВД с просьбой отложить голосование в некоторых из населенных пунктов, находящихся в зоне ракетных обстрелов. Решение об этом должно быть принято министром внутренних дел Арье Дери совместно со службой тыла. В полномочия министра входит перенести голосование на 24 часа. Для более продолжительной отсрочки требуется совместное решение главы МВД и комиссии Кнессета по внутренним делам.

Наибольшее внимание привлекают выборы в Иерусалиме, где во втором круге баллотируются Моше Леон и Офер Беркович. Вечером 12 ноября Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" принял решение, согласно которому хасидские ультраортодоксы воздержатся от поддержки кого-либо из кандидатов. Хасидам рекомендовано не участвовать в выборах, но тот, кто решит голосовать, имеет право самостоятельно решать, кому отдать голос.

Это заметно осложняет положение Моше Леона, который до последнего момента пытался заключить сделку с "Агудат Исраэль". Ожидается, что многие сторонники "Агудат Исраэль" проголосуют за Берковича, так как "Дегель а-Тора" и ШАС поддерживают Леона. В ультраортодоксальных СМИ утверждают, что главы некоторых хасидских дворов уже заключили договор с Офером Берковичем.

По мнению наблюдателей, судьба выборов в Иерусалиме не решена, и все зависит от явки избирателей. Чем выше будет процент голосования, тем выше шансы на победу Офера Берковича.

Острая борьба ожидается на выборах в Бат-Яме и Кфар-Сабе.

Предварительные результаты выборов станут известны в ночь на 14 ноября.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 ноября 2018 г.
По итогам выборов в муниципальных советах стало на 99 женщин больше
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 ноября 2018 г.
Уточненные данные об итогах муниципальных выборов





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Вторник, 13 ноября 2018 г.
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