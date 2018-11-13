18+
13 ноября 2018 г.
последняя новость: 22:50
Главная награда Америки… жене спонсора
Дело Леваева: телеканал КАН предал огласке новые подробности
Последствия ударов Израиля по Газе
Как изменится лицо Иерусалима в ближайшие пять лет
Нефтяники России опасаются санкций
Как по речам распознать нациста
Стражи Залива
Таран сексуальной революции
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:50 В порту Хайфы произошел пожар в трюме грузового судна
22:31 Завершилось голосование во втором туре муниципальных выборов
21:58 В Тайбе застрелен молодой мужчина
21:37 Западный Негев после ракетных обстрелов возвращается к обычной жизни
21:27 В Эшколе отменены все ограничения, введенные из-за ракетных обстрелов
21:22 На северном въезде в Сдерот началась еще одна спонтанная акция протеста
20:53 В Тель-Авиве проходит ночной марафон в поддержку жителей Юга
20:28 "Исраэль а-Йом": старший офицер в подбитом автобусе обманул военную полицию, чтобы попасть к границе с Газой
19:43 Жители Сдерота протестуют против прекращения огня
19:24 ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения четырех зданий ХАМАСа в Газе
Загрузка...
В Израиле

Жители Сдерота протестуют против прекращения огня

время публикации: 19:43 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Жители Сдерота протестуют против прекращения огня
Жители Сдерота протестуют против прекращения огня

Вечером 13 ноября в Сдероте вспыхнула акция протеста против решения военно-политического кабинета о прекращении огня.

Манифестанты жгут автомобильные шины и перекрыли 34-е шоссе на въезде в город. Они обвиняют правительство в том, что оно пошло на уступки ХАМАСу. Они требуют продолжения военной операции в Газе до тех пор, пока не будет полностью уничтожена инфраструктура террора.

Жители Сдерота разочарованы решением правительства, и отказываются смириться со сложившейся ситуацией. Они говорят о том, что большинство горожан страдают от посттравматического синдрома, но правительство, по их словам, делает вид, что все в порядке. После двух дней обстрелов и 60 ракет, которые были запущены из Газы в сторону города, жителям города предлагается продолжать "обычную жизнь".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к месту проведения акции протеста прибыли крупные силы полиции и МАГАВ.

Учащиеся старшей школы "Шаар а-Негев", участвовавшие в протестном марше в Иерусалим, заявили, что завтра они продолжат акции протеста и не пойдет на занятия.

Вскоре полиция сообщила, что на 232-м шоссе, на северном въезде в город, началась еще одна спонтанная акция протеста местных жителей. В ней участвуют около 200 человек.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2018 г.
Однодневная война: предварительные итоги
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2018 г.
Сдерот, 12 ноября. Один день войны. Репортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2018 г.
Парамедики службы МАДА за вечер доставили в больницы "Барзилай" и "Сорока" 34 раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2018 г.
Ракетные обстрелы привели к отключению электричества в Ашкелоне и Сдероте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 ноября 2018 г.
В Сдероте ракетами повреждены три емкости с газом. Жители района эвакуированы





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 13 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018