Жители Сдерота протестуют против прекращения огня

Вечером 13 ноября в Сдероте вспыхнула акция протеста против решения военно-политического кабинета о прекращении огня.

Манифестанты жгут автомобильные шины и перекрыли 34-е шоссе на въезде в город. Они обвиняют правительство в том, что оно пошло на уступки ХАМАСу. Они требуют продолжения военной операции в Газе до тех пор, пока не будет полностью уничтожена инфраструктура террора.

Жители Сдерота разочарованы решением правительства, и отказываются смириться со сложившейся ситуацией. Они говорят о том, что большинство горожан страдают от посттравматического синдрома, но правительство, по их словам, делает вид, что все в порядке. После двух дней обстрелов и 60 ракет, которые были запущены из Газы в сторону города, жителям города предлагается продолжать "обычную жизнь".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к месту проведения акции протеста прибыли крупные силы полиции и МАГАВ.

Учащиеся старшей школы "Шаар а-Негев", участвовавшие в протестном марше в Иерусалим, заявили, что завтра они продолжат акции протеста и не пойдет на занятия.

Вскоре полиция сообщила, что на 232-м шоссе, на северном въезде в город, началась еще одна спонтанная акция протеста местных жителей. В ней участвуют около 200 человек.





