Предварительные итоги первого дня операции против "Исламского джихада"

В ночь на среду, 13 ноября, не было зафиксировано ни одного ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы. Однако похоже, что это было кратковременное прекращение огня. Утром на юге Израиля вновь были слышны сигналы и сирены "Цева адом".

12 ноября последний ракетный обстрел был зафиксирован в 22:48. Сигналы "Цева адом" были слышны в населенных пунктах Кфар-Ага, Нахаль Оз, Саад, Нирим около границы Газы. Сработала система ПРО "Железный купол". Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам боевиков "Исламского джихада": были атакованы ракетные установки, в том числе находившиеся под землей, а также подземный объект террористической инфраструктуры и командные пункты "Исламского джихада". В дальнейшем ночью сообщений об обстрелах из Газы или ударах ЦАХАЛа по целям в Газе не поступало.

В 5:53 в среду, 13 ноября, сработал сигнал тревоги в районе Керем Шалом, около границы Газы. Примерно в 6 утра был слышен повторный сигнал тревоги "Цева адом". Была задействована система ПРО "Железный купол".

Около 6:30 сработала сирена "Цева адом" в районе Латруна (между Ашдодом и Иерусалимом).

Боевые действия 12 ноября 2019 года

Около 4 утра в районе Шаджайя на восточной окраине Газы был нанесен удар по дому, в котором находился лидер боевиков "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Бахаа Абу аль-Ата, ответственный за ракетные обстрелы израильской территории и планировавший новые теракты. Он был уничтожен. Вместе с ним была убита его жена.

В течение дня по территории Израиля из сектора Газы были выпущены около 210 ракет. Террористы атаковали цели на удалении до 80 км от границы Газы, в том числе Тель-Авив. Примерно 40 ракет, летевших на жилые районы, были сбиты системой ПРО "Железный купол". Два человека получили легкие ранения. Десяткам граждан потребовалась медицинская помощь в связи с легкими травмами и нервным шоком. Восьмилетняя девочка в Холоне потеряла сознание и упала во время обстрела, ее состояние остается тяжелым.

ЦАХАЛ атаковал в Газе около 100 целей. Нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре "Исламского джихада" (по объектам ХАМАСа, суда по сообщениям ЦАХАЛа, удары не наносились). Минздрав Газы сообщает о 10 погибших (включая аль-Ату), большинство из которых были боевиками "Исламского джихада", а также о 45 раненых.

Отметим, что одновременно с ударом ЦАХАЛа по дому аль-Аты в Газе был нанесен воздушный удар по дому в Дамаске, в котором находился член политбюро "Исламского джихада" Акрам аль-Аджури. Сам он был ранен. Его сын Муадж, боевик "Бригад Аль-Кудса", и еще один активист "Исламского джихада" были убиты. Власти Сирии возложили на Израиль ответственность за эту атаку. Формально Израиль не заявлял, что этот удар был нанесен ЦАХАЛом.

Инструкции управления тылом Израиля на 13 ноября

Вечером 12 ноября Управление тылом выпустило новые инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газы. В приграничных населенных пунктах, а также центральной части Негева, округе Лахиш и на юге округа Шфела, отменена работа предприятий и организаций. Исключение составляют предприятия и организации, признанные жизненно-важными для существования общества и армии в условиях чрезвычайной ситуации. Не будут работать школы и детские сады. Разрешено проведение мероприятий в закрытых помещениях при участии не более 100 человек. В населенных пунктах в центре страны и округа Шфела разрешается проведение мероприятий при участии не более 300 человек на открытой территории, и без всяких ограничений – в помещении.

Управление тылом разрешило проводить занятия в учебных заведениях. Исключения составляют детские сады и школы, находящиеся в старых постройках или построенных по методу "легкого строительства" (бния кала).

Разрешена работа всех предприятий и организаций.

Мэрии Ашдода, Явне и Ашкелона объявили, что после совещания с представителями Управления тылом приняли решение отменить работу всех учебных заведений в этих городах в среду, 13 ноября.