"Исраэль а-Йом": достигнут прогресс на переговорах о создании правительства национального единства

В среду, 13 ноября, газета "Исраэль а-Йом" сообщает о продвижении на переговорах по созданию правительства национального единства.

Согласно опубликованной информации, Бени Ганц, Габи Ашкенази и Моше Яалон склоняются к тому, чтобы принять предложение президента по формированию правительства.

Как пишет политический обозреватель Мати Тухфельд, прогресс на переговорах последовал на фоне обострения напряженности на юге страны. Эскалация в Газе и заявления депутатов Объединенного арабского списка Аиды Тума Сулейман и Офера Касифа, окончательно сняли с повестки дня вопрос о создании правительства меньшинства. Накануне в ходе демонстрации в Тель-Авиве Аида Тума Сулейман назвала ликвидацию Бахаа Абу аль-Ата "хладнокровным убийством", а Офер Касиф объявил, что действия ЦАХАЛа в Газе это "война за ротацию и мир с Бени Ганцем".

На фоне этих заявлений, а также эскалации напряженности, в "Кахоль Лаван" взвешивают возможность согласиться на создание правительства национального единства. Как пишет "Исраэль а-Йом", помимо прочего, Ганц готов снять требование об отказе Нетаниягу от партнерства с партиями праворелигиозного блока.

В настоящий момент есть два главных препятствия на пути к созданию правительства: вопрос о моменте ухода Нетаниягу во временную отставку в случае подачи обвинений и возражение Яира Лапида. В "Кахоль Лаван" настаивают на том, чтобы Нетаниягу покинул пост премьера в тот момент, когда ему будет предъявлено обвинение. В "Ликуде" требуют, чтобы Нетаниягу была предоставлена возможность оставаться в должности, по меньшей мере, до начала суда.

В свою очередь, глава "Еш Атид" Яир Лапид категорически возражает против участия в правительстве, в котором Нетаниягу будет премьер-министром даже один день. Лапид возражает и против участия ультраортодоксальных партий в коалиции, пишет Тухфельд.

Еще до обострения ситуации на границе с Газой источники в "Кахоль Лаван" заявляли в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что главным препятствием на пути к созданию правительства национального единства является недоверие к Биньямину Нетаниягу. "Кто нам гарантирует, что в момент передачи должности премьер-министра Бени Ганцу, Нетаниягу под каким-либо предлогом не развалит правительство?" – сказал наш собеседник.

Напомним, что 13 ноября состоятся встречи главы партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана с лидером "Кахоль Лаван" Бени Ганцем, а также с президентом Реувеном Ривлиным. Как сообщили в окружении главы НДИ, назначена и встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.





