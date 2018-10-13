На 60-й трассе в результате "каменной атаки" погибла жительница Палестинской автономии

В ночь на субботу, 13 октября, на 60-й трассе недалеко от перекрестка "Тапуах" автомобиль, в котором находились муж и жена, жители арабской деревни Бидия, подвергся каменной атаке.

В результате нападения погибла 47-летняя Айша Мухаммад Талаль ар-Раби, ее муж получил ранения, сообщает агентство Maan.

Maan, публикуя фотографию пробитого лобового стекла автомобиля и окровавленного пассажирского сиденья, заявляет, что нападение совершили еврейские поселенцы.

Агентство Safa передает, что Айшу ар-Раби, получившую тяжелую черепно-мозговую травму, доставили в центр скорой помощи "Ибн Сина" в деревне Хауара, где врачи констатировали ее смерть. После чего тело отвезли в морг больницы "Рафидия" в Шхеме.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, по факту гибели женщины начато расследование, обстоятельства этого происшествия проверяются.

ЦАХАЛ и израильская пограничная полиция пока не комментируют заявление о причастности израильтян к нападению.

Отметим, что, как правило, в указанном районе "каменные атаки" осуществляют палестинские арабы, нападающие на автомобили с израильскими номерными знаками. Однако и радикально настроенные поселенцы иногда совершают подобные нападения. При этом за многие годы не было ни одного случая, когда палестинские арабы становились бы жертвами таких нападений.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что в последние дни подобные атаки со стороны еврейских поселенцев активизировались. В публикации также сказано, что после гибели женщины израильские военные вошли на территорию деревни Бидия (с какой целью проводилась эта операция, неясно; возможно это было вызвано необходимостью пресечения начавшихся беспорядков).

Safa пишет, что у погибшей осталось двое детей. Отмечается также, что она была "сестрой шахида" (это подтверждает и ПИЦ).

Напомним, что последней жертвой арабской каменной атаки на дороге был житель Иерусалима Александр Левлович, погибший в ночь на 14 сентября 2015 года. За четыре года до того, в ноябре 2011-го, палестинский араб бросил камень в автомобиль израильтянина Ашера Палмера, в результате машина перевернулась, Палмер и его маленький сын Йонатан погибли.





