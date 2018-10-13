В деревне Бидия прошли похороны женщины, погибшей в результате "каменной атаки"

В деревне Бидия прошли похороны 47-летней Айши Мухаммад Талаль ар-Раби, матери восьми детей, жительницы этой деревни.

В Бидии, расположенной в 32 км к юго-востоку от Шхема, в знак траура была объявлена всеобщая забастовка; закрыты все предприятия и заведения сферы услуг.

Айша погибла в ночь на субботу, 13 октября, на 60-й трассе, недалеко от перекрестка "Тапуах", когда автомобиль, в котором находились она, ее муж, Якуб Мухаммад ар-Раби, и их 9-летняя дочь, подвергся каменной атаке.

Айшу ар-Раби, получившую тяжелую черепно-мозговую травму, доставили в центр скорой помощи "Ибн Сина" в деревне Хауара, где врачи констатировали ее смерть. После чего тело женщины отвезли в морг больницы "Рафидия" в Шхеме.

Сразу после инцидента палестинские СМИ обвинили в происшедшем еврейских поселенцев. Агентство Maan, публикуя фотографию пробитого лобового стекла автомобиля и окровавленного пассажирского сиденья, одним из первых заявило, что за нападение ответственны поселенцы.

Глава ПНА Махмуд Аббас уже назвал ар-Раби "одной из мучениц палестинского народа, отдавшей свою кровь за свою страну". Также Аббас заявил, что речь идет о "чудовищном преступлении, совершенном поселенцами в интересах их государства-оккупанта".

Муж Айши, Якуб Мухаммад ар-Раби, рассказал, что вез жену домой из Хеврона, где она была на свадьбе у родственников. Возле КПП он услышал звук удара камня по машине, а затем понял, что этот камень попал в его жену. В интервью газете "Гаарец" он заявил: "Я не сомневаюсь, что это были поселенцы. Их было шесть или семь, они были молоды. В таком месте и в такое время не осмелился бы находиться ни один палестинец".

К расследованию подключен отдел Общей службы безопасности (ШАБАК) по расследованию преступлений, совершенных евреями. Однако в правоохранительных органах подчеркивают, что факт причастности израильтян к этому нападению пока не подтвержден. Мировой суд Иерусалима издал 13 октября запрет на публикацию СМИ подробностей о расследовании этого инцидента.

Отметим, что, как правило, в указанном районе "каменные атаки" осуществляют палестинские арабы, нападающие на автомобили с израильскими номерными знаками. Однако и радикально настроенные поселенцы иногда совершают подобные нападения. При этом за многие годы не было ни одного случая, когда палестинские арабы становились бы жертвами таких нападений.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что в последние дни подобные атаки со стороны еврейских поселенцев активизировались. В публикации также сказано, что после гибели женщины израильские военные вошли на территорию деревни Бидия (с какой целью проводилась эта операция, неясно; возможно это было вызвано необходимостью пресечения начавшихся беспорядков).

Safa пишет, что погибшая была "сестрой шахида". По данным Maan, родной брат Айши был убит израильскими военными в 1999 году.

Напомним, что последней жертвой арабской каменной атаки на дороге был житель Иерусалима Александр Левлович, погибший в ночь на 14 сентября 2015 года. За четыре года до того, в ноябре 2011-го, палестинский араб бросил камень в автомобиль израильтянина Ашера Палмера, в результате машина перевернулась, Палмер и его маленький сын Йонатан погибли.





