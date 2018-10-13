Авария возле Димоны. Два человека погибли; трое получили травмы

В субботу, 13 октября, на шоссе №25, недалеко от Димоны, произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, один из которых упал в кювет и перевернулся.

В результате аварии два человека погибли. Одному из погибших было 60 лет, другому - 20.

По информации пресс-службы МАДА, травмированы три человека. Один из них, молодой мужчина примерно двадцати лет, находится в тяжелом и нестабильном состоянии. Состояние еще одного пострадавшего, примерно того же возраста, оценивается как среднее; он в сознании. Третий пострадавший, 40-летний мужчина, получил легкие травмы.

Трое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу "Сорока".

Еще два человека были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не потребовалась.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Шоссе перекрыто от перекрестка Цафит до перекрестка Арава в обоих направлениях. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.



