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В Израиле

Авария возле Димоны. Два человека погибли; трое получили травмы

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 16:19 блог версия для печати фото
Авария возле Димоны. Два человека погибли; трое получили травмы
Авария возле Димоны. Два человека погибли; трое получили травмы
Авария возле Димоны. Два человека погибли; трое получили травмы
ВСЕ ФОТО

В субботу, 13 октября, на шоссе №25, недалеко от Димоны, произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, один из которых упал в кювет и перевернулся.

В результате аварии два человека погибли. Одному из погибших было 60 лет, другому - 20.

По информации пресс-службы МАДА, травмированы три человека. Один из них, молодой мужчина примерно двадцати лет, находится в тяжелом и нестабильном состоянии. Состояние еще одного пострадавшего, примерно того же возраста, оценивается как среднее; он в сознании. Третий пострадавший, 40-летний мужчина, получил легкие травмы.

Трое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу "Сорока".

Еще два человека были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не потребовалась.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Шоссе перекрыто от перекрестка Цафит до перекрестка Арава в обоих направлениях. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

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