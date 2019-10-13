СМИ: Ривлин не предоставит Нетаниягу дополнительное время на формирование правительства

Президент Ривлин не предоставит премьер-министру Биньямину Нетаниягу дополнительное время на формирование правительства после истечения четырех недель, которые завершатся 23 октября, сообщает "Исраэль а-Йом" со ссылкой на источники в канцелярии главы государства.

Согласно опубликованной информации, президент взвесит возможность предоставления Нетаниягу дополнительных 14-ти дней лишь в том случае, если глава "Ликуда" сообщит, что есть прогресс на коалиционных переговорах.

"Исраэль а-Йом" сообщает также, что после того, как Нетаниягу вернет мандат президенту, тот проведет серию телефонных консультаций с главами партий, и скорее всего передаст мандат главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу. Этого не случится лишь в том маловероятном случае, если в ходе консультаций главы партий назовут имя другого депутата, имеющего реальные шансы сформировать коалицию.

В "Ликуде" опасаются, что Ганц сформирует коалицию меньшинства, опирающуюся на "Кахоль Лаван", "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь". При поддержке Объединенного арабского списка левый блок набирает всего 57 мандатов, однако, в "Ликуде" не исключают, что партия НДИ не проголосует в Кнессете против такой коалиции, а воздержится или не примет участия в голосовании, что позволит привести Бени Ганца к присяге как главу правительства. Такая коалиция не является жизнеспособной, но она позволяет объявить Нетаниягу побежденным на выборах, что, скорее всего, приведет к его уходу в отставку и возобновлению коалиционных переговоров уже с другим лидером "Ликуда".

Если Бени Ганц не сумеет за 28 дней создать правительство, мандат будет возвращен в Кнессет, и начнется отсчет 21 дня, когда каждый депутат, в том числе Нетаниягу и Ганц, смогут попытаться сформировать коалицию. Если и эти попытки не увенчаются успехом, то Кнессет 22-го созыва будет автоматически распущен и через 90 дней состоятся новые выборы, третьи за последний год.

На исходе шаббата министр внутренних дел и лидер партии ШАС Арье Дери призвал "Кахоль Лаван" начать серьезные переговоры о присоединении к правительству национального единства на основе предложения президента. "Не надо ждать последних дней, не надо рисковать: мы можем оказаться перед лицом катастрофической ситуации новых выборов. Есть только один путь избежать этого: согласиться на предложение президента", – сказал Дери.

Напомним, что похожее заявление сделал и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. Предложение НДИ, опубликованное сразу после поста Йом Кипур, предусматривает отказ "Ликуда" от партнерства с партиями праворелигиозного блока и согласие "Кахоль Лаван" на предложение президента Ривлина.

В политических кругах отмечают, что наиболее реальной конструкцией будущего правительства является ротация, в рамках которой Нетаниягу первым займет пост премьер-министра, будет находиться на посту главы правительства один год, после чего передаст должность Бени Ганцу на два года, а затем тот, кто будет возглавлять "Ликуд", получит пост главы правительства еще на один год.

Согласие "Кахоль Лаван" на предложение президента решит и вопрос о функционировании правительства в случае предъявления Нетаниягу обвинений. В этой ситуации он объявит об уходе во временную отставку и передаст полномочия Бени Ганцу, оставаясь формально премьер-министром. К настоящему моменту в "Кахоль Лаван" не дали официального ответа на предложение президента Ривлина.





