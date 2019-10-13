Президент Израиля обратился к Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина направила в СМИ текст его обращения к президенту России Владимиру Путину по поводу судьбы израильтянки Наамы Иссахар.

Полный перевод этого обращения звучит так: "Ваше превосходительство, как другу еврейского народа и государства Израиль, я пишу вам о Нааме Иссахар. Наама совершила серьезную ошибку и признала свое преступление, но в случае с молодой женщиной, не имеющей судимости, вынесенный суровый приговор окажет глубокое разрушительное воздействие на ее жизнь. Еврейский народ и государство Израиль благодарны за ваше бережное отношение к человеческой жизни и за вашу готовность рисковать жизнями ваших солдат, чтобы найти и вернуть останки израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар, я обращаюсь к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы она получила экстраординарное помилование".

В настоящее время отношения между Израилем и Россией усложнились на фоне обсуждения судьбы израильтянки Наамы Иссахар, около полугода находящейся в заключении в России и приговоренной на прошлой неделе к 7,5 годам лишения свободы за то, что в ее багаже в транзитной зоне нашли менее 10 грамм гашиша. Судя по заявлению министра юстиции Израиля Амира Оханы и публикациям в израильских СМИ, Москва связывает ситуацию с Иссахар с решением Верховного суда Израиля о выдаче американским властям российского гражданина Алексея Буркова, задержанного израильскими правоохранительными органами в 2015 году. На прошлой неделе сайт российского государственного телеканала RT публиковал интервью с Бурковым, в котором тот жаловался на условия его содержания в израильских тюрьмах и выражал надежду на то, что Израиль выдаст его российским, а не американским властям. Судя по публикации RT, идея "обмена" исходит от близких Буркова, а не от российских властей.

Приговор Нааме Иссахар и кампания за ее освобождение

11 октября Химкинский городской суд приговорил 25-летнюю израильтянку к 7,5 годам лишения свободы. Адвокаты Наамы Иссахар сообщили, что намерены обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

В израильском секторе Facebook и других социальных сетях была начата кампания за освобождение Наамы Иссахар. В группе #WeWantNaamaIssachar была распространена петиция, призывающая Израиль, гражданкой которого является Наама, и США, где она родилась, вмешаться в ситуацию и способствовать возвращению девушки домой. В петиции содержится требование освободить Нааму Иссахар, обращенное к российским властям. Также в тексте петиции, составленном при участии родных Наамы, подчеркивается, что приговор, вынесенный ей, несправедлив, а условия, в которых она содержится в России, крайне тяжелы. Эту петицию подписали более 5000 человек.

В соцсетях звучат призывы бойкотировать туризм в Россию, в последние годы ставший популярными в Израиле.

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что он бы "порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию". "Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", – подчеркнул Элькин.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Корпорация "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова. Министр юстиции Израиля Амир Охана подтвердил, что такого рода переговоры ведутся. МИД России комментариев по этому поводу не дает.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.





