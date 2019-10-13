Мать Наамы Иссахар поблагодарила президента Ривлина за обращение к Путину

Яффа Иссахар, мать 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной на прошлой неделе в России к 7,5 годам лишения свободы за то, что в ее багаже в транзитной зоне нашли менее 10 грамм гашиша, поблагодарила президента Израиля Реувена Ривлина за его обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее дочь.

В интервью 13-му каналу Израильского телевидения, Яффа Иссахар сказала, что обращение Реувена Ривлина к Путину вселило в нее надежду, что Наама может быть освобождена. Она добавила, что молится о том, чтобы Владимир Путин услышал просьбу Ривлина и пошел ему навстречу.

Ранее канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина направила в СМИ текст его обращения к президенту России Владимиру Путину по поводу судьбы израильтянки Наамы Иссахар.

Полный перевод этого обращения звучит так: "Ваше превосходительство, как другу еврейского народа и государства Израиль, я пишу вам о Нааме Иссахар. Наама совершила серьезную ошибку и признала свое преступление, но в случае с молодой женщиной, не имеющей судимости, вынесенный суровый приговор окажет глубокое разрушительное воздействие на ее жизнь. Еврейский народ и государство Израиль благодарны за ваше бережное отношение к человеческой жизни и за вашу готовность рисковать жизнями ваших солдат, чтобы найти и вернуть останки израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар, я обращаюсь к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы она получила экстраординарное помилование".