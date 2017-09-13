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На 92-м году жизни скончался основатель сети модной одежды Castro

время публикации: 19:57 | последнее обновление: 20:27 блог версия для печати фото
На 92-м году жизни скончался основатель сети модной одежды Castro

В среду, 13 сентября, в Тель-Авиве скончался Арон Кастро основатель сети магазинов модной одежды, носящей его имя.

Арон Кастро родился в Салониках, в 1933 году вместе с семьей репатриировался в Израиль.

В начале 50-х годов он вместе с матерью Ниной открыл небольшой магазин на пересечении улиц Аленби и РАМБАМ в Тель-Авиве. Магазин "Нина" предлагал покупателям готовую одежду модного покроя. По мере роста бизнеса в подвале магазина был организован небольшой завод по производству готовой одежды.

В середине восьмидесятых марка Castro уже имела собственную сеть магазинов модной одежды. В девяностых -дизайнерам Castro было поручено разработать форму для олимпийской команды Израиля, и это означало общественное признание.

В 2003 году магазины одежды Castro появились за пределами Израиля.

6 лет назад Арон Кастро покинул совет директоров компании, передав бразды правления одной из своих дочерей.

Арон Кастро всегда гордился тем, что у него никогда не было долгов: он всегда вовремя рассчитывался с поставщиками и вовремя платил зарплату своим работникам.



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