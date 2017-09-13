БАГАЦ отменил решение главы МВД Израиля о лишении статуса четырех членов ХАМАС

В 2006 году Рони Бар-Он, занимавший пост министра внутренних дел, принял решение о лишении статуса постоянных жителей четырех палестинских политиков от ХАМАС. Спустя 11 лет БАГАЦ постановил, что у министра не было полномочий для принятия этого решения.

Сайт "Гаарец" пишет, что в центре судебного разбирательства оказались : Аббас Халид Абу Арафа, Махмуд Абу Тир, более известный под кличкой Рыжая борода, Мухаммад Амран Тутах, Ахмад Мухаммад Атун. В январе 2006 года трое из них были избраны в палестинский парламент, а Абу Арафа, не участвовавший в выборах, был назначен на министерский пост. Спустя четыре месяца министр внутренних дел Израиля уведомил их о своем решении лишить их статуса постоянных жителей в том случае, если они не откажутся от назначений. В июне решение главы МВД вступило в силу. Четверо политиков, являющихся членами ХАМАС, были лишены статуса. В настоящее время двое из подателей апелляции находятся под административным арестом.

Сегодня двое из подателей апелляции находятся под административным арестом, двое – находятся в Рамалле.

В 2008 году палестинские политики подали апелляцию в БАГАЦ, уведомив, что они больше не входят в правительство. Они также несколько раз обращались в МВД с просьбой вернуть им статус постоянных жителей, их просьбы отклонялись Меиром Шитритом, Эли Ишаем, Гидеоном Сааром, Сильваном Шаломом, которые в разные периоды возглавляли министерство внутренних дел.

13 сентября 2017 года шестеро из девяти судей БАГАЦ постановили, что у министра внутренних дел не было достаточных полномочий для пересмотра статуса подателей апелляции. Вместе с тем суд дал правительству Израиля шесть месяцев для того, чтобы принять поправку, которая бы позволяла лишить статуса подателей апелляции на законных основаниях.