13 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:42
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:54 В школе "Блих" неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали двадцать школьников
11:08 Депутат от ШАС Игаль Гуэта объявил об уходе из Кнессета
10:46 Аварии на шоссе Израиля, двое погибших за утро
10:33 В 11:00 в окружном суде Тель-Авива начнутся учения
10:22 В ходе учений на Голанских высотах перевернулся танк, травмированы трое солдат
10:15 Умер рабочий, пострадавший в результате несчастного случая на заводе
09:37 Внимание, розыск: пропал Яаков Дискин из Иерусалима
09:22 Нетаниягу опроверг слухи о намерении уйти из политики
08:59 Активисты движения за права инвалидов блокировали движение по шоссе №40
07:47 ДТП в Рамат а-Шароне, погиб мужчина
В Израиле

В школе "Блих" неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали двадцать школьников

время публикации: 11:54 | последнее обновление: 11:54 блог версия для печати фото
В школе "Блих" неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали двадцать школьников

Утром в среду, 13 сентября, неизвестные распылили слезоточивый газ на территории школы "Блих" в Рамат-Гане.

В результате инцидента пострадали не менее 20 школьников. Трое из них и один учитель доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Их травмы оцениваются как легкие.

Из полиции передали, что газ был распылен в одном из туалетов учебного заведения. Школьники и педагоги почувствовали резь в глазах и затруднение дыхания. Медики оказали пострадавшим помощь.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017