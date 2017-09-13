В школе "Блих" неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали двадцать школьников

Утром в среду, 13 сентября, неизвестные распылили слезоточивый газ на территории школы "Блих" в Рамат-Гане.

В результате инцидента пострадали не менее 20 школьников. Трое из них и один учитель доставлены в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Их травмы оцениваются как легкие.

Из полиции передали, что газ был распылен в одном из туалетов учебного заведения. Школьники и педагоги почувствовали резь в глазах и затруднение дыхания. Медики оказали пострадавшим помощь.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента.