Депутат от ШАС Игаль Гуэта объявил об уходе из Кнессета

В среду, 13 сентября, депутат Кнессета от партии ШАС Игаль Гуэта объявил, что покидает парламент. Он направил соответствующее письмо спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну и главе ШАС Арье Дери.

Депутат Гуэта был вынужден уйти в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в ультраортодоксальной общине. Причиной скандала стало интервью, которое дал Гуэта радиостанции "Галей ЦАХАЛ". В интервью он сообщил, что был гостем на свадьбе своего племянника, являющегося гомосексуалистом.

После интервью ведущие раввины сефардской общины опубликовали заявление, в котором говорилось, что Гуэта "публично осквернил имя Бога". От депутата потребовали подать в отставку. После интенсивного давления со стороны религиозных лидеров ШАС, Гуэта выполнил это требование.