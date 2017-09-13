13 сентября 2017 г.
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:11 Два спецназовца полиции обвиняются в избиении человека во время празднований Лаг ба-Омер
11:54 В школе "Блих" неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадали двадцать школьников
11:08 Депутат от ШАС Игаль Гуэта объявил об уходе из Кнессета
10:46 Аварии на шоссе Израиля, двое погибших за утро
10:33 В 11:00 в окружном суде Тель-Авива начнутся учения
10:22 В ходе учений на Голанских высотах перевернулся танк, травмированы трое солдат
10:15 Умер рабочий, пострадавший в результате несчастного случая на заводе
09:37 Внимание, розыск: пропал Яаков Дискин из Иерусалима
09:22 Нетаниягу опроверг слухи о намерении уйти из политики
08:59 Активисты движения за права инвалидов блокировали движение по шоссе №40
В Израиле

Два спецназовца полиции обвиняются в избиении человека во время празднований Лаг ба-Омер

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон

В среду, 13 сентября, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, предъявил обвинения двум сотрудникам спецназа полиции (ЯСАМ).

Согласно опубликованной информации, они обвиняются в том, что избили и оскорбили человека, во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон. Полицейские входили в состав охраняющих мероприятие сил.

В обвинительном заключении, которое представлено в мировой суд в Ришон ле-Ционе, им инкриминируется нападение с нанесением тяжких телесных повреждений с отягчающими вину обстоятельствами.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017