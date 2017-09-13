Два спецназовца полиции обвиняются в избиении человека во время празднований Лаг ба-Омер

В среду, 13 сентября, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, предъявил обвинения двум сотрудникам спецназа полиции (ЯСАМ).

Согласно опубликованной информации, они обвиняются в том, что избили и оскорбили человека, во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон. Полицейские входили в состав охраняющих мероприятие сил.

В обвинительном заключении, которое представлено в мировой суд в Ришон ле-Ционе, им инкриминируется нападение с нанесением тяжких телесных повреждений с отягчающими вину обстоятельствами.