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Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото
Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"

В среду, 13 сентября, полиция провела обыски и изъятие документов в трех отделениях банка "Леуми" в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что обыски проводились сотрудниками подразделения "Лахав-433" в рамках расследования подозрений на причастность бывших руководящих сотрудников банка к сокрытию налогов американскими клиентами.

Около двух недель назад юридический советник правительства распорядился начать уголовное расследование против нескольких бывших руководителей "Леуми", включая гендиректора Галию Маор, председателя совета директоров Эйтана Рафа и директора международного отдела Цви Исковича.

Напомним, что в декабре 2014 года банк "Леуми" подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1.500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов. Сделка предусматривала закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка).

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