Сегодня состоится презентация модели вагона тель-авивского метротрамвая

В среду, 13 сентября, в 9:30, в Тель-Авиве состоится презентация модели вагона тель-авивского метротрамвая (красная линия).

Мероприятие пройдет при участии министра транспорта и разведки Исраэля Каца и мэра Тель-Авива Рона Хульдаи.

Для презентации вагон метротрамвая был установлен на бульваре Ротшильда.

Работы по прокладке туннелей на "красной" линии метротрамвая в Тель-Авиве и Гуш-Дане начались 19 февраля 2017 года.

Проходку туннелей производили восемь туннеле-проходческих комплексов. Строительство подземной части проекта велось под городами Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Эти работы осуществлялись сотрудниками китайской компании GRTG.