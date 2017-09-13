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Сегодня состоится презентация модели вагона тель-авивского метротрамвая

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Тель-Авив, 12 сентября 2017 года
Тель-Авив, 12 сентября 2017 года
Тель-Авив, 12 сентября 2017 года
ВСЕ ФОТО

В среду, 13 сентября, в 9:30, в Тель-Авиве состоится презентация модели вагона тель-авивского метротрамвая (красная линия).

Мероприятие пройдет при участии министра транспорта и разведки Исраэля Каца и мэра Тель-Авива Рона Хульдаи.

Для презентации вагон метротрамвая был установлен на бульваре Ротшильда.

Работы по прокладке туннелей на "красной" линии метротрамвая в Тель-Авиве и Гуш-Дане начались 19 февраля 2017 года.

Проходку туннелей производили восемь туннеле-проходческих комплексов. Строительство подземной части проекта велось под городами Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Эти работы осуществлялись сотрудниками китайской компании GRTG.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2017 г.
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Среда, 13 сентября 2017 г.
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