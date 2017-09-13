Прогноз погоды на 13 сентября: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 сентября, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной. В утренние и вечерние часы дымка на побережье Средиземного моря, высокая влажность.

В Иерусалиме – 22-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 20-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается существенное понижение температуры. В субботу – без изменений.