13 сентября 2017 г.
последняя новость: 09:37
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:37 Внимание, розыск: пропал Яаков Дискин из Иерусалима
09:22 Нетаниягу опроверг слухи о намерении уйти из политики
08:59 Активисты движения за права инвалидов блокировали движение по шоссе №40
07:47 ДТП в Рамат а-Шароне, погиб мужчина
07:19 Сегодня состоится презентация модели вагона тель-авивского метротрамвая
05:56 Прогноз погоды на 13 сентября: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры
00:35 Пожар в жилом здании в Афуле, пострадала женщина
20:04 Мэр Ашдода отказался поддержать "бойкот" Мири Регев на церемонии вручения премии "Офир"
18:48 БАГАЦ "забраковал" поправку, позволяющую студентам йешив не служить в ЦАХАЛе
17:54 В результате ЧП на заводе в кибуце Шамир рабочий получил тяжелые травмы
В Израиле

Нетаниягу опроверг слухи о намерении уйти из политики

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг сообщения, появившиеся в группах мессенджера WhatsApp, согласно которым он намерен покинуть политику.

"Высокопоставленные фигуры в "Ликуде" сообщают, что премьер-министр намерен завершить политическую карьеру и не баллотироваться вновь, - говорится в сообщении, опубликованном 12 сентября, - По словам Нетаниягу, он хочет заняться частным бизнесом".

Глава правительства, находящийся в Аргентине, назвал эти сообщения чушью. "Я не собираюсь инициировать досрочные выборы и никуда не собираюсь уходить. Я приведу "Ликуд" к сокрушительной победе на выборах в 2019 году. "Я чувствую огромную поддержку, равную той, что была в 1996 году, - сказал глава правительства, беседуя с израильскими журналистами, сопровождающими его в поездке. – Это видно не только на мероприятиях "Ликуда", это видно на улицах. Поддержка, которую чувствуем я и моя жена, поистине беспрецедентна".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017