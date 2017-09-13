Нетаниягу опроверг слухи о намерении уйти из политики

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг сообщения, появившиеся в группах мессенджера WhatsApp, согласно которым он намерен покинуть политику.

"Высокопоставленные фигуры в "Ликуде" сообщают, что премьер-министр намерен завершить политическую карьеру и не баллотироваться вновь, - говорится в сообщении, опубликованном 12 сентября, - По словам Нетаниягу, он хочет заняться частным бизнесом".

Глава правительства, находящийся в Аргентине, назвал эти сообщения чушью. "Я не собираюсь инициировать досрочные выборы и никуда не собираюсь уходить. Я приведу "Ликуд" к сокрушительной победе на выборах в 2019 году. "Я чувствую огромную поддержку, равную той, что была в 1996 году, - сказал глава правительства, беседуя с израильскими журналистами, сопровождающими его в поездке. – Это видно не только на мероприятиях "Ликуда", это видно на улицах. Поддержка, которую чувствуем я и моя жена, поистине беспрецедентна".