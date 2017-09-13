Внимание, розыск: пропал Яаков Дискин из Иерусалима

Полиция Израиля просит граждан оказать помощь в розыске Яакова Дискина примерно 30 лет. В последний раз его видели в послеобеденные часы 11 сентября в районе Лифта на въезде в Иерусалим.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, полного телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.

Одет в длинную розовую рубашку с белым воротником, длинные синие брюки, носит кипу.

Яаков Дискин может находиться в иерусалимских районах Лифта, Рамат Шломо, Ромема, Рамат Эшколь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в управление полиции "Лев а-бира" по телефону 02-5391550 или обратиться в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.