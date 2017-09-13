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В Израиле

Аварии на шоссе Израиля, двое погибших за утро

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
На месте аварии в районе перекрестка А-Саргель. 13 сентября 2017 года

Утром в среду, 13 сентября, неподалеку от перекрестка А-Саргель в окрестностях Афулы произошло столкновение грузовика и частного автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место аварии, были вынуждены констатировать его смерть. Движение по шоссе №675 в районе перекрестка Израэль временно прекращено.

Ранее пешеход примерно 70 лет был сбит автомобилем на улице Моше Снэ в Рамат а-Шароне.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь пострадавшему, однако были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

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ДТП в Рамат а-Шароне, погиб мужчина







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