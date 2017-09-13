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В Израиле

На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая
На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая
На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая

На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая, который будет обслуживать "красную линию" в Гуш-Дане. Модель чуть короче настоящего трамвая, длина которого составит 70 метров.

Каждый желающий сможет подняться в салон трамвая. Он будет открыт для посетителей ежедневно с воскресенья по четверг, с 15:00 до 22:00. Часы работы по пятницам - с 10:00 до 16:00. В период праздника Суккот - с 10:00 до 22:00.

Пресс-служба министерства транспорта отмечает, что вопреки традиции использовать для тестовых моделей недорогое сырье, тель-авивская модель собрана из материалов улучшенного качества. Поставщик - китайская компания CRC, известная как один из крупнейших производителей подвижных составов в мире.

Говоря об этом значимом для Израиля событии, министр Исраэль Кац заявил: "Прибытие модели вагона тель-авивского метротрамвая в Израиль - важный этап проекта". Кац пояснил, что данный образец будет использован для проверки пригодности вагона к работе метротрамвая и внесения необходимых изменений в преддверии массового производства подвижных составов, которое запланировано на следующий год.

На торжественной церемонии Исраэль Кац отметил, что проект строительства "красной линии" продвигается согласно намеченному графику, и даже с некоторым опережением. Кац напомнил, что введение красной линии в эксплуатацию запланировано на 2021 год.

Согласно проекту, протяженность "красной линии" метротрамвая составит 24 км, и она пройдет через самые загруженные точки Гуш-Дана. На линии будут открыты 34 станции, из которых 10 будут подземными. В часы пик интервал движения составит несколько минут.

СМИ отмечают, что на церемонии установки модели трамвая на бульваре Ротшильда мэр Тель-Авива Рон Хульдаи обратился к министру транспорта с просьбой обеспечить работу метротрамвая также в выходные и праздничные дни. Однако Исраэль Кац ответил, что в настоящее время сделать это невозможно.

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