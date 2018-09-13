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13 сентября 2018 г.
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В Израиле

Репатриант подозревается в подготовке двойного убийства "по заказу" российского бизнесмена

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
Репатриант подозревается в подготовке двойного убийства "по заказу" российского бизнесмена
Репатриант подозревается в подготовке двойного убийства "по заказу" российского бизнесмена
Репатриант подозревается в подготовке двойного убийства "по заказу" российского бизнесмена

В четверг, 13 сентября, была разрешена к публикации информация о задержании репатрианта, проживающего в Нетании. Он подозревается в подготовке убийства двух жителей Тель-Авива.

Согласно опубликованной информации, подозреваемый действовал по поручению российского бизнесмена, имеющего бизнес-интересы в Израиле. Задержанный сообщил, что бизнесмен пообещал заплатить ему миллион долларов за убийство двух человек, с которыми имел финансовый конфликт.

Расследование началось после того, как 51-летний житель Тель-Авива обратился в полицию и сообщил, что ему и его 45-летнему другу угрожают убийством. По его словам, к ним подошел на улице неизвестный, который сказал, что каждый из них должен российскому бизнесмену восемь миллионов долларов, и что он нанят для их убийства. В ходе еще одной встречи "киллер" сообщил, что передумал совершать преступление и предложил отправить "заказчику" сфабрикованную фотографию одного из должников, чтобы создать впечатление будто убийство совершено.

Полиция задержала 38-летнего подозреваемого, который сообщил, что репатриировался в Израиль год назад. В России он якобы служил в спецназе, а в 2017 году познакомился с посредником, который организовал встречу с бизнесменом. Тот рассказал, что стал жертвой обмана со стороны мошенников, проживающих в Израиле. По словам бизнесмена, в результате аферы он потерял 16 миллионов долларов и предложил своему собеседнику убить мошенников. Бизнесмен дал "исполнителю" пять тысяч долларов наличными на текущие расходы.

В марте 2018 года бизнесмен с семьей находился в Израиле. Он встретился с "киллером", передал ему еще пять тысяч долларов и потребовал немедленно совершить убийство. Одновременно подозреваемый начал получать угрозы со стороны приближенных бизнесмена.

Он отправил посреднику сфабрикованную фотографию, а затем сообщил, что убил изображенного на ней человека. На счет подозреваемого поступили 15 тысяч долларов, и он получил распоряжение поступить так же со вторым должником, если тот не заплатит вторую половину долга. Сразу после этого подозреваемый был задержан.

Суд издал запрет на публикацию каких-либо сведений об участниках этого дела. 14 сентября задержанному будет предъявлено обвинение во вступлении в преступный сговор. Одновременно полиция попросит продлить срок его содержания под стражей до окончания суда.



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Четверг, 13 сентября 2018 г.
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