Глава МВБ назвал кандидатов на должность генерального инспектора полиции

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан объявил на пресс-конференции в Бней-Браке о своем решении не продлевать каденцию Рони Альшейха на должности генерального инспектора, а также назвал имена кандидатов на освободившуюся должность.

Гилад Эрдан поблагодарил Рони Альшейха за его работу на должности генинспектора и отметил, что за это время в правоохранительных органах произошли существенные изменения.

Гилад Эрдан напомнил, что в 2015 году, когда он только заступил на пост министра внутренней безопасности, полиция переживала серьезный кризис общественного доверия, почти половина старшего командного состава правоохранительных органов была вынуждена уйти в отставку из-за недостойного поведения. Из-за этого пришлось подбирать кандидата на пост генинспектора вне правоохранительных органов.

Эрдан отметил, что за три последних года, что полицию возглавлял Рони Альшейх, в правоохранительных органах активно внедрялись передовые технологии, происходило переоснащение. Сотрудникам полиции пришлось противостоять "интифаде одиночек" в Иерусалиме. За указанный срок повысился престиж службы в пограничной полиции (МАГАВ).

Гилад Эрдан подчеркнул, что он не жалеет о назначении Альшейха генинспектором полиции. Вместе с тем, он отметил, что между ним и генинспектором были существенные разногласия, однако он не стал развивать эту тему.

Глава МВБ заметил, что решение о продлении каденции - является исключительным шагом. Он напомнил, что в бытность Йоханана Данино генинспектором полиции, министерство юстиции требовало от правительства гарантировать, что решение о продлении каденции будет принято только в случае чрезвычайной ситуации.

Гилад Эрдан определил основные проблемы, на которых предстоит сосредоточиться преемнику Рони Альшейха: в первую очередь, это борьба с преступностью в арабском секторе. Эрдан отметил, что в ближайшее время в рамках борьбы со злоупотреблениями со стороны сотрудников правоохранительных органов каждый полицейский будет носить экшен-камеру, фиксирующую его действия. Создание отделов по работе с проблемными семьями и борьбы с насилием в семье. Усиление патрулирования улиц.

На пресс-конференции также были названы имена кандидатов: это глава иерусалимского округа генерал-майор Йорам А-Леви, бывший глава тель-авивского округа полиции Моше Эдри и нынешний глава того же округа Давид Битан. Эти имена будут представлены Гиладом Эрданом комиссии Голдберга по высоким назначениям.

Утром 13 сентября Гилад Эрдан встретился с Рони Альшейхом, чтобы уведомить его о своем решении. Встреча продолжалась более двух часов. Каденция генерального инспектора закончится в конце декабря, в срок, установленный в момент назначения.





