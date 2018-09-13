Эрдан объявил о решении не продлевать каденцию генинспектора полиции Альшейха

В четверг, 13 сентября, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан сообщил генеральному инспектору полиции Рони Альшейху, что принял решение не продлевать его каденцию.

Из министерства внутренней безопасности передали, что Эрдан встретился с генеральным инспектором полиции и сообщил ему о своем решении. В официальном заявлении министерства говорится, что "каденция генерального инспектора полиции завершится в конце декабря, в срок, установленный в момент назначения".

Третий год каденции Альшейха заканчивается в декабре 2018 года. К этому моменту правительство должно принять решение о назначении нового генинспектора.

Главными кандидатами на должность генерального инспектора являются глава иерусалимского округа генерал-майор Йорам А-Леви, бывший глава тель-авивского округа полиции Моше Эдри и нынешний глава того же округа Давид Битан. В качестве возможного кандидата называлось и имя заместителя генинспектора Бенци Сау.