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В Израиле

25 лет Осло: провал концепции или прерванный процесс

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати фото
На месте теракта в Иерусалиме в 1996-м
Билл Клинтон, Ицхак Рабин, Ясир Арафат в Белом доме в 1993-м
Протест в Тель-Авиве в 2003-м

В четверг, 13 сентября, исполняются 25 лет со дня церемонии подписания соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Этот документ, официально именуемый "Декларацией о принципах промежуточного урегулирования и автономии между Израилем и ООП", стал первым в цепочке соглашений, получивших общее название "соглашения Осло".

25 лет "соглашению Осло". Фотогалерея

"Декларация о принципах" была первым документом, в котором Израиль признал ООП полномочным представителем палестинских арабов, проживающих на территории Иудеи и Самарии. Декларация была подписана в те дни, когда в Израиле еще действовал закон, запрещающий какие-либо контакты с ООП. Премьер-министр Ицхак Рабин, победивший на выборах в июне 1992 года, обещал не вести переговоры с ООП и прийти к соглашению с представителями палестинских арабов за 6-9 месяцев.

В начале 1993 года в Норвегии Рон Пундак и Яир Гиршфельд, приближенные заместителя министра иностранных дел Йоси Бейлина, начали тайные переговоры с представителями ООП во главе с Ахмадом Куреи. Изначально об этих переговорах не знал даже министр иностранных дел Шимон Перес. Когда Бейлин посвятил его в подробности переговоров, Перес дал согласие на их продолжение и сообщил премьер-министру Ицхаку Рабину. Глава правительства потребовал прекратить контакты с ООП, однако затем, по причине, которая осталась неизвестной, изменил свое мнение.

В рамках Декларации, подписанной Шимоном Пересом и представителем ООП Махмудом Аббасом, Израиль соглашался на создание Палестинской национальной администрации на территории автономии в Иудее и Самарии. ООП, в свою очередь, признавала право Израиля "на существование в мире и безопасности", обязалась прекратить террористическую деятельность и соглашалась на переговоры об окончательном урегулировании на основе резолюций №242 и 338 СБ ООН. Эти резолюции предусматривают полное отступление Израиля с территорий, взятых им под контроль в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Соглашение об окончательном урегулировании должно было быть подписано не позднее сентября 1998 года.

После "Декларации о принципах" был подписан еще ряд соглашений между Израилем и ООП. Главными из них был "каирский договор" 1994 года о режиме автономии в Иерихоне и секторе Газы и соглашение "Осло-2", подписанное в Вашингтоне 28 сентября 1995 года. Это соглашение предусматривало полный вывод сил ЦАХАЛа из арабских населенных пунктов.

Все еврейские поселения в Иудее, Самарии и Газе остались на своих местах. Их статус, так же как и статус Иерусалима, вопрос границ, вопрос беженцев было решено оставить на период переговоров об окончательном урегулировании.

"Процесс Осло" сопровождался многочисленными актами террора со стороны ХАМАСа и других палестинских группировок. По официальным данным, лишь в результате терактов-самоубийств, совершенных в 1993-1996 годах, погибли 138 израильтян.

В разгар волны террора Ицхак Рабин, Шимон Перес и Ясир Арафат стали лауреатами Нобелевской премии мира.

В Израиле развернулась активная кампания протеста против переговоров с ООП. Демонстрации проходили под лозунгами "не давайте им винтовки", "Выборы – сейчас". Ультраправые обвиняли Рабина в предательстве. 4 ноября 1995 года премьер-министр был убит.

Семь месяцев спустя Биньямин Нетаниягу, возглавлявший оппозицию, победил на выборах и стал премьер-министром. Он не отменил подписанные соглашения, однако потребовал от ООП соблюдения всех параграфов.

В июле 2000 года, в Кемп-Дэвиде Эхуд Барак и Ясир Арафат вели переговоры об окончательном урегулировании. Переговоры завершились провалом, а вскоре началась "интифада Аль-Аксы". По мнению историков, этот момент стал последней точкой "процесса Осло".

13 сентября 2018 года в израильских СМИ публикуются статьи, посвященные 25-й годовщине церемонии в Белом доме. В газете "Гаарец" бывший министр обороны Моше Аренс опубликовал комментарий под названием "Провал Осло". "Террор и кровопролитие, последовавшие сразу после подписания соглашений, свидетельствуют о том, что стремление к миру любой ценой – это не путь", – пишет Аренс. В то же время Эфраим Снэ, занимавший пост министра здравоохранения в правительстве Рабина, утверждает, что нельзя говорить о провале соглашений Осло, поскольку их реализация была прервана убийством премьер-министра. "После смерти Ицхака Рабина нет в Израиле людей способных и желающих взять на себя миссию лидеров, которые ведут народ к миру", – заявляет Снэ. Публицист Амнон Лорд пишет в газете "Исраэль а-Йом", что и через 25 лет после подписания соглашения, в среде израильских левых нет готовности взглянуть в лицо правде. "Там продолжают развивать самые разнообразные теории, возлагающие ответственность на Израиль и обеляющие вторую сторону", – отмечает Лорд.



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Четверг, 13 сентября 2018 г.
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